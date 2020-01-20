Sürat, alkol, cep

Asayiş ekipleri önceki akşam Lefkoşa ve İskele bölgelerinde operasyon düzenledi. Ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar kontroller gerçekleştirirken, 672 araç denetlendi, 153 sürücüye ceza kesildi.
Bir araç trafikten men edilirken, trafik suçlarında sürat, alkol ve cep kullanımının ön sıralarda yer aldığı belirtildi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, polis önceki akşam iki gölgede asayiş ve trafik denetimi yaptı. Lefkoşa’da akşam başlayan ve sabahın ilk saatlerine kadar süren asayiş denetimlerinde gece kulüpleri, pansiyonlar ve yatı evleri denetlendi.
Halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan, Kumsal, Barış Manço, Kafesli ve Yediler parkları, Ayluga ve Ermeni kiliseleri bölgesi, Terminal bölgesi de kontrol edildi. Trafik ekiplerinin Lefkoşa bölgesinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 452 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 108 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.
İskele’de de denetimler yapıldı, bet ofisleri ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi. Polis, buralarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.
Trafik ekipleri İskele bölgesinde 220 aracı kontrol etti, suç işlediği tespit edilen 45 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gitti, bir aracı da trafikten men etti.
gulsun erol citci estep boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - 1 gün Önce kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak