Sürat, alkol, cep

Asayiş ekipleri önceki akşam Lefkoşa ve İskele bölgelerinde operasyon düzenledi. Ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar kontroller gerçekleştirirken, 672 araç denetlendi, 153 sürücüye ceza kesildi.

Bir araç trafikten men edilirken, trafik suçlarında sürat, alkol ve cep kullanımının ön sıralarda yer aldığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, polis önceki akşam iki gölgede asayiş ve trafik denetimi yaptı. Lefkoşa’da akşam başlayan ve sabahın ilk saatlerine kadar süren asayiş denetimlerinde gece kulüpleri, pansiyonlar ve yatı evleri denetlendi.

Halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan, Kumsal, Barış Manço, Kafesli ve Yediler parkları, Ayluga ve Ermeni kiliseleri bölgesi, Terminal bölgesi de kontrol edildi. Trafik ekiplerinin Lefkoşa bölgesinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 452 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 108 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

İskele’de de denetimler yapıldı, bet ofisleri ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi. Polis, buralarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.

Trafik ekipleri İskele bölgesinde 220 aracı kontrol etti, suç işlediği tespit edilen 45 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gitti, bir aracı da trafikten men etti.