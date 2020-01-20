Durumları ağır

Onur ULAĞ

Girne-Alsancak çevre yolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında üç kişi ağır yaralandı.

İki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan Vedat Handeveli, Mehmet Sarısakal ve Muhammed Safa Taşkın ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Elde edilen bilgilere göre; kaza saat 01.00 sıralarında Girne- Alsancak çevre yolunda meydana geldi. Alsancak’tan Girne’ye doğru JT 029 plakalı aracıyla seyreden Ersin Karadurak, Zeytinlik bölgesine dönüşe geçen Muhammed Safa Taşkın yönetimindeki JM 760 plakalı araca yandan çarptı. Kaza sonucu JM 760 plakalı aracın sürücüsü Muhammed Safa Taşkın, araçta yolcu olarak bulunan Vedat Handeveli ve Mehmet Sarısakal ağır yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, polis soruşturma başlattı.