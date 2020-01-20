Kameralar ele verdi

Lefkoşa’da bir evin bahçesinde bulunan klima motorunu çaldıkları tespit edilen Ferdi Devecigiller ve Hasan Topaloğulları gözaltına alındı. Haklarında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların kamera kayıtları sayesinde yakalandıkları açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlılar Ferdi Devecigiller ve Hasan Topaloğulları’nın 18 Ocak 2020 tarihinde Lefkoşa’da bir evin bahçesinde bulunan klima motorunu çaldıklarının kamera kayıtlarından tespit edildiğini ve tutuklandıklarını söyledi.

Polis, çalınan klima motorunun zanlıların tasarrufunda bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, bölgede benzer suçlarda işlendiğini, zanlıların şüpheli olduğunu belirterek, bu yönde de araştırma yapılacağını ifade etti.

Polis, soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.