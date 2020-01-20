‘Halkı sonuca götürmeli’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının önündeki ilk işin bir an önce halkı sonuca ulaştırabilecek ve öngörülebilirliğin oluşmasını sağlayacak beşli konferansın toplanması yönünde çaba göstermek olduğunu vurguladı
Erhürman, Girne İlçesi ve Dikmen Ocak Örgütü’nün Dikmen’de organize ettiği bölge toplantısına katıldı.
Erhürman, konuşmasında, gailenin seçime kadarki üç aylık dönem değil, seçimden sonraki beş yıl için Kıbrıs Türk halkının ihtiyaç duyduğu vizyon olduğunu vurguladı.
Dikmen’deki bölge toplantısına Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın yanı sıra milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Erhürman yaptığı konuşmada, CTP’nin üç ayaklı yol haritasını paylaştı.
CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, CTP’nin kurulduğu günden bu yana bir an önce kapsamlı çözüme ulaşabilmek adına aralıksız çalıştığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Cumhurbaşkanlığı makamının önündeki ilk işin bir an önce halkı sonuca ulaştırabilecek ve öngörülebilirliğin oluşmasını sağlayacak beşli konferansın toplanması yönünde çaba göstermek olduğunu vurgulayan Erhürman, burada amacın konferansın toplanması değil, sonuç alması olduğunu söyledi.
Oturup beklememiz mümkün değil
Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini hem Annan Planı döneminde, hem de Crans Montana’da açık biçimde ortaya koyduğunu söyleyen Erhürman, şöyle konuştu:
“Maalesef yaşadığımız deneyimler bize, bizim her türlü çabamıza karşın çözüme ulaşamamanın da ihtimal dahilinde olduğunu gösterdi. Her türlü ihtimale hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunun için vizyonumuzun ikinci ayağı, kapsamlı çözüme hemen ulaşamadığımız koşullarda halkımızı adım adım çözüme yaklaştıracak, uluslararası hukukla ve uluslararası toplumla adım adım buluşturacak hamleleri proaktif bir dış politikayla hayata geçirmektir. Önümüzdeki beş yıl, Cumhurbaşkanlığı makamının bilim insanlarından ve uluslararası ilişkiler uzmanlarından yararlanarak oluşturacağı geniş kadrolarla sürekli yurt dışında, önemli merkezlerde faaliyet göstereceği bir dönem olacak.”
Endişeleri ortadan kaldıralım
Üç ayaklı vizyonda üçüncü ayağın kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi, demokrasi ve kurumları aracılığıyla ürettiği kararlarla kendi kendini yöneten bir halk olduğunu vurgulayan Erhürman, sözlerini şöyle tamamladı:
“İçinde bulunduğumuz koşullar, trafikten karayollarına, eğitimden sağlığa, yükseköğretimden turizme, üretimden genel olarak ekonomiye kadar pek çok alanda orta ve uzun vadeli plan ve programlara ihtiyaç duyduğumuzu, özgüven sahibi bir halk olarak kendi ayaklarımızın üzerinde durmanın, başka türlü mümkün olmadığını gösteriyor. Orta ve uzun vadeli plan ve programlarımızı yapıp hayata geçireceğiz ki kendi ayaklarımız üzerinde duralım. Kendi ayaklarımız üzerinde duracağız ki halkımızın varlığını, kültürünü, kimliğini geleceğe taşımak konusundaki endişeleri ortadan kaldıralım.”
gulsun erol citci estep boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - 1 gün Önce kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak