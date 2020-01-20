Kısa sürede yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde iki aracın karıştığı kazanın ardından sonra olay yerinden kaçan 40 yaşındaki sürücü Mustafa Güleç’in alkollü olduğu tespit edildi.
Kısa sürede yakalanan Güleç’in “Kaza yapınca şoka girdim. O yüzden kaçtım” dediği ancak nefesinde 175 promil alkol çıktığı belirtildi.
Kaza ise çarpışan iki sürücünün de kuralları ihlal etmesi sonucu gerçekleşti.
Mustafa Güleç’in girilmez levhasına riayet etmediği, 23 yaşındaki Mine Işık İrisoğlu’nun da kavşakta durmadığı açıklandı.
Kaza sonucu yaralanan Mine Işık İrisoğlu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi atına alındı.
İkisi de hatalı
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza dün saat 18.30 sıralarında, Gazimağusa'nın Maraş bölgesinde meydana geldi.
Sürücüsü ilk etapta tespit edilemeyen V 026 plakalı araç, girilmez levhasına riayet etmeden Cephe Sokağa giriş yaptı.
Bu esnada yönetimindeki FN 981 plakalı araç ile kavşakta durmadan Cephe Sokağa giriş yapan Mine Işık İrisoğlu,V 026 plakalı araç ile çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan Mine Işık İrisoğlu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi atına alındı.
Kaza sonrası olay yerinden kaçan V 026 plakalı aracın sürücüsünün 40 yaşındaki Mustafa Güleç olduğu tespit edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Güleç’in “Kaza yapınca şoka girdim. O yüzden kaçtım” dediği öğrenildi.
gulsun erol citci estep boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - 1 gün Önce kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak