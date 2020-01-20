Kısa sürede yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde iki aracın karıştığı kazanın ardından sonra olay yerinden kaçan 40 yaşındaki sürücü Mustafa Güleç’in alkollü olduğu tespit edildi.

Kısa sürede yakalanan Güleç’in “Kaza yapınca şoka girdim. O yüzden kaçtım” dediği ancak nefesinde 175 promil alkol çıktığı belirtildi.

Kaza ise çarpışan iki sürücünün de kuralları ihlal etmesi sonucu gerçekleşti.

Mustafa Güleç’in girilmez levhasına riayet etmediği, 23 yaşındaki Mine Işık İrisoğlu’nun da kavşakta durmadığı açıklandı.

Kaza sonucu yaralanan Mine Işık İrisoğlu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi atına alındı.

İkisi de hatalı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza dün saat 18.30 sıralarında, Gazimağusa'nın Maraş bölgesinde meydana geldi.

Sürücüsü ilk etapta tespit edilemeyen V 026 plakalı araç, girilmez levhasına riayet etmeden Cephe Sokağa giriş yaptı.

Bu esnada yönetimindeki FN 981 plakalı araç ile kavşakta durmadan Cephe Sokağa giriş yapan Mine Işık İrisoğlu,V 026 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan Mine Işık İrisoğlu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi atına alındı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan V 026 plakalı aracın sürücüsünün 40 yaşındaki Mustafa Güleç olduğu tespit edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Güleç’in “Kaza yapınca şoka girdim. O yüzden kaçtım” dediği öğrenildi.