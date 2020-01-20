Yetiş Türkiye 

Ömer KADİROĞLU

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kuzey Kıbrıs’taki yolların bakım ve onarımı için gerekli olan tüm projelerin hazırlandığını; bunun için 269 milyon liralık bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Tolga “Bu kaynağı KKTC Maliyesi karşılayamadığı için Türkiye’den yardım istedik” dedi.

Diyalog’a yaptığı açıklamada KKTC hükümetinin 2020 bütçesinde yollar için 10 milyon liranın ayrıldığını belirten Atakan, sadece yol çizimleri için 24 milyon, koruyucu bariyerler için de 110 milyon liraya ihtiyaç duyulduğunu, yol tamiratları ve yeni yol yapımlarının bu rakamların dışında olduğunu kaydetti.

Bakan Atakan, Diyalog Tv’de yayınlanan Detay programında Haber Müdürü Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı.

269 milyon TL’lik projelerimiz hazırdır

Elzem noktalardaki yatırımların yapılabilmesi için radikal adımlar atılması gerektiğini söyleyen Atakan, “Tartışılması gereken konu bu olmalıdır” dedi. Atakan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazı bakanlıklar altında biriken bazı fonların elzem noktalara aktarılması gerekliliği ortaya kondu. Girne-Lefkoşa anayolunun bariyerlenmesi konusundaki ihale bu yolla sağlandı. Siyasilerin duyarsız olduğunu düşünüyor vatandaşlar ama böyle değil. Bu bakanlıkta 23’üncü ayın içindeyim, her vatandaşa kapımız açıktır ve koltuğa oturduğumuz günden bu yana ürettiğimiz birçok proje vardır.”

Projeler ve ihtiyaç duyulan kaynak noktasındaki soruya karşılık Bakan Atakan şunu söyledi:

“2020 yılı için Türkiye tarafından yapılacak altyapı hibe programlarına yönelik 269 milyon TL’lik proje yaptık ve bu rakamı talep ediyoruz. Ne kadar verilirse hayata geçirmeye hazırız. Bugüne kadar yapılmış yanlış politikalar nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyoruz.”

2020 yılı için sadece 10 milyon TL’lik kaynak var

Türkiye dışında Maliye Bakanlığı’nın 2020 yılında yollar için 22 milyon TL kaynak ayırdığını söyleyen Bakan Atakan, bu kaynağın 12 milyon TL’sinin 2019 yılında Girne-Alsancak yolunun ihalesine harcandığını, geriye 10 milyon TL tutarında bir tutar kaldığını söyledi.

Atakan, geriye kalan kaynakla yapacaklarını açıkladı:

“10 milyonla ilgili ilk olarak bariyerleme çalışmasını yapıyoruz. Karpaz bölgesinde yarım kalan bazı lokal tamirler vardı, onları bitireceğiz. Bunun haricinde fonlardan ve bazı noktalardaki aktarmalardan 15-20 milyon TL’lik ekstra bir kaynak öngörümüz var. Bu kaynak da elimize ulaşırsa Mesarya’nın Kuzeyinde ve Güneyi’nde acil müdahale etmemiz gereken iki nokta var oralara kullanacağız. Bunun yanında Lefkoşa çevre yolunun bu kaynak ile bitirilmesini planlıyoruz.”

Güvenli yollar için 269 milyon TL gerekli

“Yollarımızın güvenli olması için ne kadarlık bir maddi kaynağa ihtiyaç var?” sorusunu da yanıtlayan Bakan Atakan, yaklaşık 269 milyon TL gerektiğini belirtti. Atakan şunları söyledi.

“24 milyon TL ülke genelinde yol çizim masrafı, 110 milyon TL’de tüm yolların bariyerlenmesi, 3,7 milyon TL de tabela eksiklikleri için gerekli.

Buna bir de son iki yılda literatürümüze giren eksiklikler eklendi. Son iki yıldır yağış miktarlarının artması ve çarpık yapılaşmalar nedeniyle akarların önünün tıkanması ve artan çevre kirliliği yol güvenliğini tehdit eden boyuta geldi. Birçok noktada su ve yollar kesişiyor. Ülke genelinde 43 noktada su geçişlerinin menfez köprü gibi yapılara çevrilmesi gerekiyor. Bunun için de 113 milyon TL civarında bir rakama ihtiyacımız var.”

Yollar aydınlık olacak

Karayollarındaki aydınlatma sorunun da çözülmesi için çalıştıklarını söyleyen Tolga Atakan, şu bilgiyi verdi:

“Bu sorunu kökünden çözüyoruz, bu aydınlatmalar KIB-TEK’e devrediliyor. Ekonomi Enerji Bakanlığı ile bu konuda anlaştık. Eskiden biliyorsunuz belediyelere devredilmişti sonrasında ana arterler karayollarına verildi. Ama kimse karayollarının bunu yapıp yapamayacağını sorgulamadı. Dairenin bugün itibarıyla sadece bir tane asansörlü aracı var. Bu aracın üstüne çıkarabilecek tek bir elektrik teknisyeni de yok. O zaman bu sorunu karayolları nasıl çözecek? 22 aydır bu konuda uğraştık, bu ay bitmeden ülkedeki tüm ana arter aydınlatmalardan KIB-TEK sorumlu olacak.”

Dozerimiz var, operatörümüz yok

Karayolları Dairesi’nin yetersiz personel yapısından da söz eden Bakan Atakan, kadro sayısının 440, fiilen çalışan sayısının ise sadece 76 olduğunu ifade etti. Atakan sözlerine şunları ekledi:

“Trafik biriminde emeklilik sonrasında yeni yıl ile birlikte sokağa çıkacak arkadaşımız kalmadı. Yeni personel alınması için çaba sarf ediyoruz ama önümüzde seçim yasakları var. Posta ve sivil havacılık da aynı durumda… Karayollarına en az 55 kişi almamız gerekiyor. Bununla ilgili Maliye’den onay almaya çalışıyoruz. Kamyonumuz var şoförümüz yok, dozerimiz var, operatörümüz yok. Düz işçiye de acil ihtiyacımız var. Dışardan hizmet alacak bütçemiz de yok… Farklı bölgelerden çalışanlarımızı çağırarak ancak iş yapabiliyoruz.”