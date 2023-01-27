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Yetkililerden bilgi alındı

AB Yapısal Destek Koordinasyon heyeti sanayi tesislerinde incelemelerde bulundu

Yetkililerden bilgi alındı

Avrupa Birliği (AB) Yapısal Destek Koordinasyonu heyeti üç sanayi tesisini ziyaret ederek üretimleri hakkında bilgi aldı.
Verilen bilgiye göre, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü’nden Kaynaklar, Koordinasyon ve Yardım Programı Direktörü Judit Rózsa , Müdür Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İşbirliği Müdürü Stefan Simosas ile Bölüm Başkanı Jutta Pomoell Segurola, Veli’s Ltd., Mardo Dondurmaları ve Cypri-Cola Evsu Ltd’e ziyaretlerde bulundu.
 Tesislerde incelemeler yapan AB heyetine firma direktörleri üretimleri hakkında detaylı bilgi verdi. Ürünlerin Yeşil Hat Ticareti üzerinden adanın güneyine ihracatının artırılması da ziyaretlerde görüşülen konular arasında yer aldı.

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