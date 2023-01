Kelle 70 TL

Ömer KADİROĞLU

Kırmızı et fiyatlarındaki artış vatandaşı zorladı. Alım gücünü kaybeden kesim, et yerine kemik ve sakatatlara yöneldi. Kemik, kelle, ciğer ve böbrek gibi ürünlerin satışı arterken, kırmızı ette düşüş oldu. Talep üzerine eskiden bedava verilen kemik dahi fiyatlandırıldı. Bazı kasaplar kemiğin kilosunu 40 liradan satışa sunmaya başlarken, bazıları ücretsiz kemik vermeye devam ediyor. Sakatarlar ise kelle 70, ciğer ise takım halinde 200 liradan satılıyor.

Vatandaşın et alamamasını, kemik ve sakatatlara yönelmesini üzüntüyle karşılayan kasaplar, yetkilileri çözüm üretmeye davet etti. Vatandaşlar ise eskisi gibi et tüketemediklerini bazen 15 günde bazen ise ayda bir et alabildiklerini ifade etti.

Ne dediler…?

Bayram Sarı (Kasap)

“Et satışları halkın alım gücünü kaybetmesi ile birlikte kötü bir duruma geldi. Daha önce müşteri dükkana geldiği zaman kilo ile sipariş veriyordu şimdilerde ise 50 TL’lik veya daha az kıyma ve et alıyor. Böylelikle bizim de işlerimiz durdu. Et alamayan insanların daha çok sakatat almaya başladı. Ciğer bile satamıyoruz. Dana kıyma 225 lira, kemikli kuzu but 225 lira olunca satın alan kişi sayısı da azaldı.

Oysaki daha geçen yıl kuzu but 125 liradan satılıyordu. Güneyde et ucuz diye oradan alışveriş yapıyorlar. Et alamayanlar dükkana gelip kemik soruyor. Önceden çöpe attığımız kemikler bugün softalara yemek olmaya başladı. Ben para ile kemik satmıyorum ancak önceden çöpe attığımız kemiklerin satılıyor olması üzüntü vericidir. Ben haftada 30 küçükbaş keserken şimdilerde 5 hayvan kesiyorum ve onu da bitiremiyorum. Devletin halkın yeniden et alabilmesi adına piyasaya destek olması ve bu konuda çalışmalar yapmasını bekliyoruz.”

Ahmet Kamkam (Kasap)

Et satışları fiyatlar nedeniyle kötü gidiyor. Bugün kuzu etinin fiyatı 220 TL. Yarın asgari ücretli artışlarını alsın fiyatlar daha da yükselecek. Vatandaşlar eskisi gibi et alamıyor. Eskiden kilo olarak et alan vatandaş şimdilerde 50 ile 100 liralık et alıyor. Eskiden haftada 100 hayvan kesip satıyordum ancak şimdilerde 20 tane hayvan ancak satabiliyorum. Et alamayan vatandaşlar bizlerden kemik istiyor. Bu üzücü bir durumdur. Çoğu yerde kemik bile kilosu 40 liradan satılmaya başlandı. Önceden çöpe attığımız kemikler şimdilerde vatandaşın sofralarında yer alıyor. Bu noktada et fiyatlarının düşürülmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor. Hayvancı desteklenerek, yem fiyatlarını düşürerek, girdi maliyetleri azaltılarak et fiyatlarının düşürülmesi gerekiyor.”

Hüseyin Kuşappi

“Yeni yıla pahalılıkla birlikte girdik ve işlerimizde bir düşüş söz konusudur. Bu düşüşü pahalılık nedeniyle vatandaşın alım gücünü kaybetmesine bağlıyoruz. Eskiden insanlar kilo ile et alırken şimdilerde 50 liralık 100 liralık et istiyor. Daha önce haftalık 25 küçükbaş 2 tane büyük baş kesimi yapıyorduk ancak şimdi bir tosunu 2 haftada satıp haftada 5 tane de kuzu kesimi yapıyoruz. Evlerine et alamayan insanlar kelle, kemik, ciğer ve benzeri hayvansal ürünler arıyorlar ve bu arayışta olan insan sayısı her geçen gün artıyor. Bir ciğer takımı 200 lira ve “yarısını almak mümkün mü” diye soruyorlar. İnsanlar et ürünlerinden hangisi ucuz ise onu soruyorlar. Kıyma veya kuşbaşı alıp yemeklerini yapamıyorlar. İnsanların tekrardan eskisi gibi et alabilmeleri adına hükümetin üreticiyi desteklemesi ve piyasada denetim yapması gerekiyor. Bazı kasaplarda kemik rağbet görünce bunu parayla satmaya başladılar ancak ben gelen vatandaşlara elimde kemik oldukça bir ücret talep etmeden veriyorum.”

Şefik Margilili

“Et tüketemiyoruz çünkü fiyatları çok yükseldi. Eti evimize 15-20 günde bir alabiliyoruz. Öyle bir durum oldu ki fiyatı yüzünden yanına bile yanaşılmaz. Kasaplarda kemik satmaya başlamışlar ve bu gidişle kemik alıp kaynatıp yiyeceğiz. Eskiden daha sık et alıp yemeklerimize koyar mangalımızı yakardık ancak şimdi bu mümkün değil. Yetkililerden fiyatların denetlenmesi ve halkın alım gücünü rahatlatacak çalışmalar yapılmasını bekliyoruz.”

Orhan Çarka

“Bu fiyatlarla et yemek mümkün değil. Et fiyatları nedeniyle eskiden sıklıkla tükettiğimiz eti şimdilerde istediğimiz gibi alamıyoruz. Kıyma alıyorum ancak eti en son iki yıl önce almıştım. Denetimsizlik nedeniyle yaşadığımız bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Şimdi kasaplar kemikleri bile parayla vermeye başladı ve bu da bize vatandaşın ne denli zor bir durumda olduğunu zaten gösteriyor. Yetkililerden beklentimiz bu pahalılığı düşürecek halkın alım gücünü arttıracak çalışmalar yapmalarıdır.”

Mehmet Oylum

“ Eskiden etsiz yemek yapmazken şimdi haftada bir alıyorum. Eşimle yalnız yaşıyorum. İki kişiden fazla olsak herhalde ayda bir et alabilecektik. Fiyatları çok yüksektir. Kasaplar kemik satmaya başladı ve bu da bize daha da kötü günlerin gelmekte olduğunu gösteriyor. Ben restoran işletiyorum ve orada çıkan kemikleri çorba yapmak için kullanıyorum. Yetkililerden beklentimiz halkın sorunlarına kulak verip çözüm üretmeleridir.”

Kudret Özkebapçı

“Et tüketiyoruz ancak geçtiğimiz yıllara göre et tüketimimizi kısıtladık. Eskiden her hafta sonu yanan mangallar şimdilerde 15 günde veya ayda bire düştü. Ben hayvancılıkla da uğraşıyorum diye et ihtiyacımı karşılayabiliyorum. İnsanlar gerçekten zor durumdadır. Kasaplardan insanlar kemik alıp yemeklerinde kullanmaya başladı ve bu durumda bir artış olduğu söyleniyor. Bu durumu birçok nedene bağlayabiliriz ancak özellikle yılbaşı sonrasında artan fiyatlar vatandaşları et tüketiminden daha da uzaklaştırdı. Yetkililerden beklentimiz halkın ve hayvancının desteklenerek çalışmalar yapmaları ve piyasayı ucuzlatacak önlemler almalarıdır.”

İbrahim Tuncay

“Et tüketiyoruz ancak eskisi gibi değil daha seyrek alıp tüketiyoruz. Eskiden sıklıkla kullandığımız eti şimdilerde iki haftada bir alabiliyoruz. Et alamayan vatandaşlar kemik alıp kaynatıp yemek yapıyorlar ancak et önemli bir besin kaynağıdır ve tüketilmesi gerekiyor. Ülkeyi yönetenler eti ucuzlattığını açıklıyor kasaba gittiğimizde ise daha yüksek rakamlarla karşılaşıyoruz. Benim bu ülkeyi yönetenlerden artık bir beklentim kalmamıştır.”

Nevin Tuncay

“Eti her hafta alıp tüketiyorduk ancak fiyatı çok yükseldiği için eskisi gibi alamıyoruz. Et alamayan birçok vatandaş evinde yemeklerde kullanmak için kasaplardan kemik alıyor ve ben de kilosu 40 liraya kemik satıldığını gördüm. Ülkeyi yönetenler insanları kemik yemeye muhtaç ettiler. Bu noktada beklentim et fiyatlarının aşağıya düşürülmesi ve her eve et girmesini sağlamalarını bekliyoruz.”