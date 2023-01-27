Nefesler tutuldu gözyaşları sel oldu

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de hunharca öldürülen 16 yaşındaki lise öğrencisi Zehie Helin Reessur, dün ailesi ve okul arkadaşlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Yaşanan vahşet ülke genelinde sert tepkilere yol açtı, cinayetle ilgili ceza yasalarının ağırlaştırılması istendi.

Sanat, spor ve müzikle uğraşan, yardımsever kişiliğiyle tanınan Helin sonsuzluğa uğurlanırken, cinayet zanlısı 21 yaşındaki Sefer Buğra Altuntaş da dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının demir çekiçle Helin’in kafasına 5 kez vurduğu, daha sonra genç kızı şantiye götürdüğü ve orada da galvaniz boru ile iki kez boğazına vurmak suretiyle öldürdüğü açıklandı.

Annesi tabuta sarıldı, ayrılmak istemedi

Hayatının baharında hunharca öldürülen lise öğrencisi Zehie Helin Reessur dün acı, öfke ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Cami'nde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları Helin için aktı, yaşanan vahşet kınandı.

Ailesi, arkadaşları ve sevenlerinin yanı sıra cenazeye katılan onlarca kişi çocuk yaşta katledilen Helin için ağlarken, bir daha böyle olaylar yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

Tabutun başından ayrılmayan annesi Zisan Saltukhan ayakta zor dururken, Helin’in sınıf arkadaşları tabuta sarılarak , “Sen bunu asla hak etmedin” diyerek gözyaşı döktü. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eski başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, milletvekilleri Şifa Çolakoğlu ile Tebebrrüken Uluçay ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da katıldı.

Zehie Helin Reessur’un cenazesi, ikindi ezanının ardından kılınan cenaze namazına müteakip, Gazimağusa Belediye Kabritanlığı’nda defnedildi.



Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Zehie Helin Reessur cinayeti tüm ülkeyi üzerken, katil zanlısı Sefer Buğra Altuntaş, dün sabah saatlerinde, İskele Polisinin yoğun güvenlik önlemleri arasında mahkemeye çıkarıldı. Altuntaş, mahkeme binasını sokulduğu kapının çevresini şerit ile çeviren polis, zanlıya basın mensupları dahil kimsenin yaklaşmamasını izin verdi.

Polis vahşeti anlattı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis müfettişi Erdim Kara, zanlı Sefer Bugra Altuntaş’ın, 25 Ocak 2023 tarihinde, saat 01.59 ile 02.12 saatleri arasında, İskele Long Beach bölgesinde, bir inşaat şirketine ait şantiyede LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı Zehie Helin Reessur’un başına, demir çekiç ile 5 kez vurduğunu söyledi. Polis subayı, katil zanlısının, bununla da yetinmeyip 100 metre ileri götürdükten sonra genç kızı araçtan indirdiğini ve yerde yattığı sırada galvaniz demir germe borusu ile çene kısmına 2 kez vurarak vahşi şekilde katlettiğini açıkladı.

Güneyde yakalandı

Zanlının daha sonra Derinya bölgesine giderek, aracını bırakıp Güney Kıbrıs’a kaçtığı bilgisi almaları üzerine gereken merciler ile irtibata geçirdiğini belirten polis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yakalandığını ve önceki akşam 19.05’te kendilerine teslim edildiğini anımsattı. Zanlının 2 gönüllü ifade verdiğini ve bu ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Otopsi raporu açıklandı

Bu arada mahkeme tamamlandıktan sonra genç kızın otopsi raporu açıklandı. İskele Reessur’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “küt cisimle vurmaya bağlı olarak gelişen kafa kemiği kırığı, beyin kanaması ve iç organ yaralanması” olduğu tespit edildi.

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Öğretmeni Aylin Gargı, öğrencisi Helin’e duygu dolu sözlerle veda etti:

Hocan seni hiç unutmayacak

Mağusa Meslek Lisesi’nde eğitim hayatı sürerken, İskele’de cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un ardından öğretmeni, duygu dolu bir veda yazısı yazdı.

Reessur’un öğretmeni Aylin Gargı’nın Reessur’a veda ettiği paylaşımı, yürekleri parçaladı.

“Sıran boş, karnen elimizde kaldı” diyen Aylin öğretmen, Helin’in elinden alınan çocukluğu, gençliği ve ümitleri için de isyan etti.

Aylin Öğretmen’in paylaşımı şöyle:

“Büyütemediğim fidanım, sulayamadığım çiçeğim, ilk öğrencilerimden, Helin’im. Sıran boş, karnen elimizde kaldı. Gençliğin, çocukluğun, ümitlerin hepsi alındı elinden. Varlığın zamanın ötesinde bir yerlerde her zaman içimde olacak. Neler yaşadın, neler çektiysen bedeninde hapis kalıp, toprak olsun. Ruhun ebediyen serbest kalsın Güneş kız. Aylin Hoca seni hiç unutmayacak.”