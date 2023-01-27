Bu sorun bitmez 

Özlem ÇİMENDAL

Teknecik Elektrik Santrali’ne hafta başı ulaşması beklenen yakıt dün sabahın erken saatlerinde ülkeye ulaştı. Öğlene doğru aktarımı tamamlanan yakıt ülkenin 20 günlük yakıt ihtiyacını karşılayacak. Bu arada Güney Kıbrıs’tan günlük 40 megavat olarak alınan elektriğin kilovat saatine 0,40 dolar ödendiği, yakıtın gecikmesinin ülkeye 5 günlük maliyetinin 23 milyon TL olduğu belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre; 30 bin ton olarak ülkeye gelmesi hedeflenen yakıtın 12’şer bin tonluk gemilerle iki defada, bir de 6 bin tonluk gemi seferi ile toplam 3 defada aktarılması bekleniyor.

Akaryakıt temininde yetersiz kalındı

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, Diyalog’a yaptığı açıklamada, Teknecik Elektrik Santrali’ne gelecek olan yakıtın gecikmesinin en önemli nedenin Türkiye’nin KKTC’nin kullandığı kükürt oranlarına uygun temiz yakıt bulamamasından kaynaklandığını savundu.

TPIC’in devlet altında faaliyet gösteren bir şirket olmasına rağmen, KKTC’ye akaryakıt temininde yetersiz kaldığına da dikkat çeken Cesurer, Teknecik Santrali’ndeki depolama kazanlarına da dikkat çekti.

Acil ve olağanüstü durumlarda ülkenin elektriksiz kalmaması için bulundurulan depolama kazanlarına yakıt depolanmadığını bu nedenle de herhangi bir aksilik veya gecikmede ülkenin elektriksiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Cesurer, yakıtın bitimine kadar beklenmeyebileceğini, istendiği zaman bu yedek depolara da yakıt yedeklemesi yapılabileceğini kaydetti. Cesurer, yakıt depolanması bir yana, mevcut yakıtın da limit altına kullanılması nedeniyle Teknecik Elektrik Santrali’nin buhar tribünlerinin zaman zaman devre dışı kaldığından da bahsetti.

BRT’nin borcu 9 milyona ulaşmıştı

Cesurer ayrıca, Kıb-Tek’e borcu olan kurum ve kuruluşlara da uyarıda bulunarak, borcunu ödemeyenlere elektrik kesintileri uygulayacaklarını kaydetti. BRT’nin 9 milyon TL borcu olduğunu söyleyen Cesurer, “BRT’nin vericilerini kestik” dedi.

Cesurer, 5 milyon TL’lik 2022 yılı borcunu kapaması sonrası yayınlarının tekrardan verildiğini söyledi.