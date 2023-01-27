Teminatla serbest kaldı

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde mandıra yüzünden kavgalı olduğu kadının erkek arkadaşını ciddi şekilde darp eden Hasan Vurucu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cengiz Korkmazhan isimli şahsın başına birkaç kez yumruk attığı, ardından belinden tutarak havaya kaldırdıktan sonra yere savurduğu ve kafatasının çatlamasına neden olduğu iddia edilen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular yeniden aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 22 Ocak 2022 tarihinde saat 11.30 sıralarında Haspolat Ağıllar bölgesinde yaşandığını, zanlının aralarında mandıra yeri ile ilgili husumet bulunan Filiz Erbekir'in erkek arkadaşı olan Cengiz Korkmazhan ile tartıştıklarını söyledi.

Polis, sözlü tartışmanın akabinde zanlının Filiz Erbekir'in kullanımında bulunan telle çevrili mandıranın içerisine izinsiz olarak girip mülküne tecavüz ettikten sonra Cengiz Korkmazhan'ın baş kısmına birkaç kez yumruk vurduğunu, sonra belinden tutup havaya kaldırıp yere attığını açıkladı. Polis, Cengiz Korkmazhan'ın kafatasının çatladığını sol ayak bileğinin kırıldığını belirtti.

Polis, aynı tarihte Hasan Vurucu’nun suçüstü hali gereği tutuklandığını ve Cengiz Korkmazhan’ın 112 Acil Servis Ambulansı ile Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildiğini belirtti. Polis, Cengiz Korkmazhan’ın müşahede altında olduğunu ancak hayati tehlikesi bulunmadığını belirtti. Soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını ifade eden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı vahim zarar suçundan yargılanmak üzere teminata bağladı. Mahkemenin öngördüğü 15 bin TL yatırılması ve iki kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarını yerine getiren zanlı yargılanıncaya kadar özgür kaldı.