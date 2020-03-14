Yıkım büyük olur

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), corona virüs nedeniyle yaşanan olağanüstü koşullarda, sağlıkla ilgili tedbirlerin yanı sıra ekonomik tedbirlerin de bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini açıkladı.

KTEZO Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın çeşitli ülkelerinde örnekleri görüldüğü gibi yeni tip corona virüse karşı tedbirlerin olağanüstü hal koşullarına ulaştığı ancak aynı zamanda insanların ihtiyaçlarını karşılamak, erişimi engellememek için de ekonomi ile ilgili tedbirlerin paralel olarak alındığına dikkat çekildi.

Bunun için ülkelerin, bütçeleri doğrultusunda gerekli kaynağın kullanılabilmesi amacıyla yoğun çalışmalar yaptığı ifade edilerek “Bizde de sağlıkla ilgili tedbirlerin yanı sıra ekonomik tedbirlerin de bir an önce tartışılması ve yürürlüğe girmesi gerekmektedir ”denildi.

Açıklamada, her kriz döneminde olduğu gibi yine gerek toplumsal beklentileri karşılayan sağlık tedbirleri gerekse de ekonomik yaşamı asgaride tutacak tedbirleri almakta geç kalındığı, kafa karışıklığı yaşandığı belirtildi.