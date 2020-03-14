Ağır Ceza’dan düştü

Başsavcılık, Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlar nedeniyle Aytaç Çaluda ve Şerife Ünverdi’nin yargılanamayacağı gerekçesiyle davalarının askıya alındığını açıkladı.

Savcılık, Çaluda’nın dokunulmazlığının ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘ön izin alınmaksızın çalışma izni çıkarmak suretiyle devleti gelir kaybına uğratma’ iddiaları ile ilgili kaldırıldığını ancak dava dosyasına ağır ceza kapsamında olan suçların yer aldığını belirtti.

Savcılık, Çaluda’nın sadece dokunulmazlığını kaldıran suçlardan yargılanabileceğini açıklayarak, bu safhada davaları askıya aldığını duyurdu.

Savcılık, aynı itham altında bulunan Şerife Ünverdi hakkındaki davaların da askıya alındığını belirtti. Çaluda ve Ünverdi hakkındaki dava dosyaları yeniden tadil edilecek.

Dosya yeniden ele alınacak

Başsavcılık, haklarında görevi kötüye kullanma suçlaması bulunan UBP Lefke Milletvekili Çaluda ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ünverdi’yle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başsavcılık, ithamnamede; Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlara da yer verildiğini ifade etti. Açıklamada şunlar belirtildi:

“Yasama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin, milletvekili sıfatı devam eder, meclis çalışmalarına katılabilir. Dokunulmazlığı sadece dokunulmazlığının kaldırıldığı suç için kalkar, sadece bu suçtan yargılanabilir veya tutuklanabilir. Başka bir suç işlemesi halinde yargılanabilmesi için o suç için de dokunulmazlığının kaldırılması gerekir.

Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığı sadece ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘ön izin alınmaksızın çalışma izni çıkarmak suretiyle devleti gelir kaybına uğrattığı iddiası ile ilgili olarak kaldırılmışken, Başsavcı Yardımcısı Muavini Ergül Kızılokgil tarafından hazırlanan ve Kasım 2018’de Mahkemeye dosyalanan ithamnamede Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlara da yer verilmiştir.

Bu nedenden dolayı Meclis Özel Komitesinin açıkça karar alırken dikkate almadığı ve Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlar nedeniyle Aytaç Çaluda bu safhada yargılanamayacağı cihetle konu suçlar hakkındaki davalar bu safhada askıya alınmıştır.

Buna bağlı olarak aynı davada sanık olan ve bu suçları birlikte işledikleri iddia edilen Şerife Ünverdi’nin Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlardan ayrı ayrı yargılanmaları uygun görülmediği cihetle söz konusu davalar Ünverdi için de askıya alınmıştır.”