‘İçimize kapanalım’

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Anayasa’nın (124.) maddesi uyarınca, elinde bulunan yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdığını belirtti.

Akıncı, bu amaçla Başbakanlığa gelişinde, basına yaptığı açıklamada, İtalya örneğinin herkesin malumu olduğunu belirterek, gerekli tedbirler çabucak alınmazsa ileriki günlerde büyük sıkıntılar yaşanabileceğini kaydetti. Bakanlar Kurulu üyeleri ile görüşen Akıncı, 15 Nisan’a kadar 22 bin 600 vaka sayısına ulaşılabileceği tehlikesi bulunduğunu söyleyerek, olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi önerisi yaptı.

Akıncı, “Hükümetimizle Anayasa çerçevesinde bir toplantı yapacağız… Bu durumda rahat olunmaması gerekir, İtalya gibi gelişmiş bir ülke dahil diğer toplumlara çağrı yapıyor ‘bizim yaptığımız hataları siz yapmayın’ diyor, 5 vakamız var her an artabilir” dedi.

“Partilerle görüşmem neticesinde, onların uyum içinde bu konuyu bir siyaset malzemesi yapmayacaklarını söylediklerini gördüm” diyen Akıncı, bu önerinin bir OHAL anlamına gelmediğini, herhangi bir özgürlüklere dokunma durumunu getirmeyeceğini ve demokratik hak ve özgürlüklere kısıtlama getirmeyeceğini vurguladı.

KKTC 14 gün kendi içine kapanmalı

Demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlamaya değil, daha da geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, konunun sadece sağlık olduğunu ve KKTC’nin 14 gün süreyle kendi içine kapanması gerektiğini de vurguladı.

Nüfusun yüzde 10’u virüsten etkilenebilir

Tabipler Birliği’nin kendisine ulaştırdığı istatistik ve grafiklere de işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm tedbirlerin alınması ve konunun bu akşamdan itibaren uygulanarak Bakanlar Kurulu’nda alınacak kararın Meclis’e gönderilmesi halinde nüfusun yüzde 10’una denk gelecek şekilde, korona virüs vakasının 189’a ulaşabileceğinin ön görüldüğünü söyledi.

Tedbir alınmadığı takdirde, 15 Nisan’a kadar 22 bin 600 vaka sayısına ulaşılabileceği tehlikesi bulunduğunu söyleyen Akıncı, bunun da 1 ay içerisinde yoğun bakımda bin 132 hasta anlamına geleceğine dikkat çekti.

“Bu rakamlar bize bir tek şey söylüyor derhal tedbir alın diyor” ifadelerini kullanan Akıncı, hükümetin süreç içerisinde aldığı tedbirlere de teşekkür ederek, ancak eksikler olduğunu, bugün Cuma namazının toplu ortamlarda kılındığını, fakat bu şekilde yapılmasının doğru olmadığını ifade etti.

Halka hafta sonunu evde geçirmesi çağrısı yaptı

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça hafta sonu dışarıya çıkmama çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, toplumun bu sıkıntıları aşacağını ve corona virüsü konusunda İtalya gibi bir örnek dururken, çok geç kalınmamasını umduğunu söyledi.

Bir soruya karşılık Akıncı, hükümetin alınabilecek ekstra tedbirlerle bu durumun atlatılabileceği kanaatinde olduğunu, fakat kendisinin böyle düşünmediğini de ifade etti.

Başsavcı da toplantıdaydı

Başka bir soruya karşılık da Akıncı, Başsavcının da toplantıda olduğunu ve Anayasal olarak kendisinden görüş alındığını belirterek, Meclis’in olağanüstü toplanıp, sağlık konusunda Olağanüstü Durum ilan edilmesi ve Sağlık Bakanı’nın tam yetki ile donatılması konusunda kendisinden görüş alındığını belirtti.

Konunun sıkı yönetimle bir ilgisi olmadığını, askere veya güvenlik kuvvetlerine konu ile ilgili yetki verilmesi gibi bir durum olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ben buraya bunları konuşmaya gelirken Başbakan, daha ben gelmeden OHAL veya sokağa çıkma yasağı söz konusu olmadığını ilan etti” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, korona virüs tespit edilen turistleri getiren otobüs şoförünün sokakta gezdiği bilgisinin kendisine geldiğinin ve şu an kaç kişi ile temas ettiğinin bilinmediğini de sözlerine ekledi.