İhbar başını yaktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbar üzerine harekete geçen Narkotik Şube, bir eve düzenlediği baskında 45 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Emine Akçam ile meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan Erdoğan Karakaya gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hasan Selvili, 12 Mart 2020 tarihinde, zanlı Emine Akçam’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve evine baskın yaptıklarını söyledi.

Zanlının, evinin alt kısmında bulunan yarı inşaat halindeki binada 45 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulduklarını anlatan Selvili, Erdoğan Karakaya’nın da mesele kasamında gözaltına alındığını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Selvili, mahkemeden süre tale etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.