Yolculuk yarım kaldı

Lefkoşa’da kaçak yollardan güneye gitmeye çalışan Nijerya uyruklu Bakary Jarju, Nfamara Jarju, Oluwatomılayo Joshu Adetunjı, Valery Lekeaka Njualem, Fred Mukete Nkwelle ve Valentine Madren Chıgaramasımbe suçüstü yakalandı. Hamitköy bölgesinde sınırı geçerken yakalanan 6 zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların güneye geçmesi için yardım eden bir kişinin arandığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, Bakary Jarju, Nfamara Jarju, Oluwatomılayo Joshu Adetunjı, Valery Lekeaka Njualem, Fred Mukete Nkwelle ve Valentine Madren Chıgaramasımbe’nin 12 Mart 2020 tarihinde saat 04.30 sıralarında Lefkoşa’da Hamitköy bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederken, suçüstü yakalandıklarını söyledi.

3 gün tutuklu kalacaklar

Zanlıların gözaltına aldığını, haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, mesele ile ilgili bir kişinin daha arandığını ifade etti.

Polis, ifadeler alınması gerektiğini belirtip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.