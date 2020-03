Tehlike uyarısı

Hüseyin ÇİÇEK

Diğer sınır kapılarının kapanması nedeniyle Beyarmudu’nda uzun araç kuyrukları oluşuyor, belediye ekiplerinin ilaçlama yapmasına karşın sağlık konusunda ciddi önlemlerin alınamadığı belirtiliyor.

Diyalog’a konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, yoğunluktan ötürü kapıdaki tedbirlerin yok denecek kadar az olduğuna değindi, görevlilerin yetişemediği uyarısında bulundu.

Başkan Edip, corona virüs tedbirleriyle ilgili hükümetin sınır kapılarıyla ilgili aldığı kararı eleştirdi.

Edip, kapıların kapanması sonrası araç ile geçiş yapılabilen iki kapıdan biri olan Beyarmudu Sınır Kapısı’ndaki yoğunluğun arttığını dile getirirken “Bu yoğunluktan halkımız oldukça rahatsız” dedi.

Edip, sınır kapısındaki görevlilere maske dağıtıldığını belirterek, bazı yabancı uyruklu şahısların geri çevrildiğini vurguladı. Ancak bu tedbirlerin yüzde yüz önlem sağlamaya yeterli olmayacağına dikkat çeken Edip, yalnızca sıcaklık derecelerinin ölçülmesi ile geçişlerin sağlandığını ve halkın bu durumdan rahatsız olduğunu anlattı. İlker Edip, halkın bir kısmının “kapılar kapansın” şeklinde serzenişte bulunduğunu söyledi.

“Hiçbir yetkiliye ulaşamadık”

Dezenfekte çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı İlker Edip, Beyarmudu’na bağlı 7 köyde de yaptıkları tüm çalışmalarda kendi öz kaynaklarını kullandıklarını; yaşanan sorunları ele almak için hiçbir yetkiliye ulaşamadıklarını söyledi. Edip, hiçbir yetkilinin de kendilerine ulaşmadığını belirtti.

Edip salgın karşısında gerçekleştirdikleri tüm çalışmaları yalnızca basından takip ettikleri gelişmelere göre yön verdiklerini belirterek durumu “üzücü” olarak niteledi.

Dezenfektan çalışmaları kapsamında kullanılan ilacın etkisinin 6 saat olduğuna vurgu yapan İlker Edip, bu etkinin sona erdiği süreç içerisinde de halkın kendi kendini koruması gerekliliğine dikkat çekti.

Edip, “Sınır kapılarında geçişlerin kontrollü olup olmadığı değerlendirilecekse bence kontrol yok denilecek seviyede” şeklinde konuştu.

Köylüler: Endişeliyiz

Diyalog muhabirine konuşan Beyarmudu köyü sakinleri de gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini söyledi. Özellikle bölgedeki tek sınır kapısının köylerinde olduğunu ve geçiş yoğunluğu nedeniyle virüsün köylerinde yayılmasından endişe duyduklarını belirten köy sakinleri, gerekli sıkı tedbirlerin alınmasını istedi.

Ne dediler?..

Ahmet Zort (Belediye Meclis Üyesi):

Köylü büyük bir endişe içerisindedir, Akyar Sınır Kapısı’nın da kapanmasından sonra yoğunluk iki katına çıkmış durumdadır.gümrük ve sağlık çalışanları birinci derece risk altındadır, burada Sağlık Bakanlığı’nın aldığı hiç bir tedbir yoktur, Beyarmudu halkı genelinde şu an gerçekten büyük bir panik vardır, alınan önlemlerin hiç biri yeterli değildir, hükümet yetkililerinin bir an önce Rum kesimi ile irtibata geçerek havalimanlarından gelen Kıbrıslı Türklerin listesini alıp bu kişilerin tümünü karantinaya alması gerekmektedir, ayrıca tüm sınır kapılarının geçici olarak kapatılması faydalı olacaktır.

Yasemin Çobanoğlu (Belediye Meclis Üyesi):

Köyümüz ara bölgede bulunuyor, köyün yarısı da İngiliz Üsler bölgesindedir, normal zamanlarda bile Beyarmudu Sınır Kapısı en yoğun 3 geçiş noktasından biriyken şu anda araç ile geçilebilen iki kapıdan biri olması ile bu yoğunluk daha da arttı, virüs KKTC ve Güney Kıbrıs’ta yayılmasına rağmen Beyarmudu Sınır Kapısı’nda yeterli önlem yok, Güneyden gelenler buradan ülkeye giriş yapıyor ve köyümüzde gerek petrol istasyonunda gerekse marketlerde duruyorlar, ancak buralarda da yeterli koruma yok, bu da hastalığın bulaşıcılığını arttırıyor, belediyemiz dezenfekte çalışmalarında yalnız bırakılmıştır, hiçbir yetkiliye ne yazık ki ulaşılamıyor, giriş kapılarında daha ciddi ve yoğun katılımlı dezenfekte ve denetim işlemlerinin arttırılması gibi önlemlerin alınması elzemdir.

Mustafa Tan (Beyarmudu köy muhtarı):

Belediyemiz kendi imkanlarıyla sınır kapılarını dezenfekte etti. Fakat hükümetten ilgi yok. Belediye başkanımız hiçbir hükümet yetkilisine ulaşamıyor. Köyümüzde bir panik havası hakimdir. Herkes endişe içerisinde gelişmeleri izliyor.

Gürçay Arslanoğlu:

Kapılar kapatılsın istiyorum. Güneyde bu virüs daha fazla kişide görüldü. Köyümüzde de panik var. Bana göre; en doğru önlem sınır kapılarının geçici olarak kapatılmasıdır.

Ahmet Haydaroğulları:

Corona virüsü nedeni ile köy panik halindedir, Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli bilgiler verilmedi ve insanlar bilgilendirilmedi, bir an önce gerekli önlemlerin alınması gerektiği inancındayım.