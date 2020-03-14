Herkes eve

Akıncı’nın OHAL önerisi kabul edilmedi… Bakanlar Kurulu’na dün gece ikinci kez başkanlık eden Cumhurbaşkanı Akıncı olağanüstü hal önerdi; hükümet bunu kabul etmedi. Akıncı’nın kurul toplantısından ayrılması sonrasında ise hükümet 7 maddelik bir karar üretti ve KKTC vatandaşları dışındakilere tüm giriş kapılarının kapandığını açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar, corona virüs ile ilgili toplanan Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaparak, kamuda polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık ve benzeri haricinde kurumların 27 Mart’a kadar, özel sektörde, eczane, market, benzinlik gibi temel ihtiyaçların dışında tüm yerlerin 27 Mart’a kadar kapalı kalacağını belirtti.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başkanlığında toplandıklarını, Cumhurbaşkanının Meclis’teki siyasi parti yetkililerini de çağırdığını ve OHAL’i önerdiğini aktaran Tatar, “Biz de bunu değerlendirdik. Yapılan değerlendirmelerde bizim de tedbirlerimizi artıracağımızı söyledik” dedi. Olayın o kadar basit olmadığını, insanların ihtiyaçları olduğunu belirten Ersin Tatar, dolayısıyla bunları tüm boyutları ile ele alındıktan sonra karar aldıklarını söyledi.

Sokağa çıkma yasağını değerlendireceğiz

Kamuda polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık ve benzeri haricinin 27 Mart’a kadar izinli olduğunu, özel sektörde ise, eczane, market, benzinlik gibi temel ihtiyaçların dışında tüm yerlerin 27 Mart’a kadar kapalı kalacağını açıklayan Başbakan Tatar, “Zaruri olmadıkça kimse sokağa çıkmamalıdır. Önümüzdeki 48 saat içerisinde kısmi veya sokağa çıkma yasağını yeniden değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Mağusa Devlet Hastanesi’nin karantina hastanesi olmasına karar verildiğini kaydeden Ersin Tatar, “Bu kararların artırılması yönünde irademizi ortaya koyduk” dedi.

İnsanların mümkün olduğunca evde kalmaları, mümkün olduğunca sokağa çıkmamaları çağrısında bulunan Tatar, “Hizmetlerin ve temel ihtiyaçları tartıştıktan sonra bu kararları verdik, dolayısıyla halkımız bu kararlarımızı böyle verdiğimizi değerlendirmeli” şeklinde konuştu.

İnsanları evine kapatmanın o kadar kolay olmadığını belirten Tatar, “Akıncı, açıkladığı rakamları bize vermemişti. Sayın Akıncı bizim kararlarımızı da gördü, ancak fazla yorumda da bulunmadı. Biz burada bu konuları konuşurken siyaseti, ekonomiyi bir kenara bırakıp halkın sağlığını düşündük” diye konuştu.

Özersay: Kademeli olarak tedbirleri artırdık

Ardından söz alan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu ülkenin hükümeti olarak sorumlulukların bilinci ile hareket etmenin bilincinde olduklarını, ihtiyaca göre orantılık ilkesini dikkate alarak kademeli olarak tedbirleri artırdıklarından söz etti.

OHAL ilan etmeden de alınabilecek tedbirleri almaya çalışırken, corona virüs Bilim Kurulu, Tabipler Birliği ve Tıp-İş’in de görüşlerini dikkate alarak çalışmalar ortaya koyduklarını söyleyen Özersay, “Aldığımız karar çerçevesinde Türkiye’den KKTC vatandaşları gelebilecek, KKTC’de muhaceret izinli olanlar da ülkemize gelebilecek. Güney’den Kuzey’e KKTC vatandaşları, muhaceret izinliler gelebilecek, onun dışındakiler gelemeyecek. İki kategorinin haricinde ülkemize giriş yasaklandı. Güney’e geçen KKTC vatandaşı, Güney’den KKTC’ye geldiği zaman 14 gün gözlem altında tutulacak” şeklinde konuştu.

Pilli: 5 vaka var

Sağlık Bakanı Ali Pilli, şu ana kadar 5 pozitif vaka olduğunu, bunlardan 4’ünün Alman, 1 tanesinin KKTC vatandaşı olduğunu belirtti. Aralık 2019’dan itibaren bakanlık olarak tedbirleri almaya başladıklarını ve tedbirleri artırdıklarını söyleyen Pilli, “Lefkoşa Hastanesi’nde bir karantina bölümümüz var ve bu bölümün hastane ile bir bağlantısı yok. Mağusa’daki karantina hastanesinin kapasitesi de 120–130 yatak kapasitelidir. Süreç içerisinde belki de kapasitesini artırabiliriz” dedi.