Radikal önlem şart

Hurşide BAYBORA

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası ortak basın toplantısı düzenleyerek, hükümetin aldığı tedbirleri yeterli bulmadıklarını belirtti.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Tabipler Birliği’nde düzenlenen basın toplantısında, örgütler adına yaptığı konuşmada, 2019 yılının son günlerinde başlayarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve 11 Mart 2020 tarihinde Pandemik ilan edilen COVID-19’un ülkeyi de etkilediğini kaydetti.

Gürkut, uzmanların görüşleri, salgın görülen diğer ülkelerden edindikleri tecrübe ve Dünya Sağlık Örgütünün önerileri doğrultusunda bugün itibariyle ülkede yeni düzenleme ve tedbirlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Gürkut bu aşamada önerilerinin, ülkenin kara, deniz ve hava sınır kapılarından sadece KKTC yurttaşları ile oturma ve çalışma izinlilerin girişine izin verilmesi; girenlerin tümünün istisnasız 14 günlük zorunlu ev karantinasında tutulması için yasal önlem alınması; zaman kaybetmeksizin ayrı bir karantina hastanesinin hazırlanması; bu hastanenin yeterli yatak kapasitesi, bilgisayarlı tomografi ve yoğun bakım ünitesi olanaklarının bulunması ve Lefkoşa’da yer alması; olası salgın durumunda kullanılması gerekecek tıbbi araç gereç ve tedavi olanaklarının yeterli düzeyde bulundurulması;

Sağlık kuruluşlarında hastaları karşılayacak sağlık ekibinin iş güvenliğinin sağlanması için yeterli tedbirlerin alınması ve düzenlemenin yapılması; diğer tüm hastanelerde sadece acil ve yatan hastalara hizmet verilmesi; temel ihtiyaç maddelerinin temininde aksamaya sebep olmayacak şekilde kamu ve özeldeki tüm işyerlerinin çalışmalarının sınırlandırılması; halkın sokağa çıkma ihtiyacının en asgari düzeyde olacağı şekilde yasal çerçevede önlemler alınması; bu önlemleri yaşama geçirebilecek şekilde güvenlik tedbirlerinin hazırlanması olduğunu söyledi.

Sokağa çıkmayı en aza indirmek gerekiyor

Sokağa çıkma yasağı konusunda sorulan soruya cevap veren Gürkut, işyerlerinde yapılacak düzenlemelerle ve halkın ihtiyacını karşılayacak şekilde sokağa çıkmayı en aza indirecek şekilde getirilmesi gerektiğini söyledi.

