Yıktı geçti

Ömer KADİROĞLU

Sağanak yağışlar, şiddetli rüzgâr ve fırtına hayatı felce uğrattı. Ülke genelinde önceki gece etkili olmaya başlayan ve dün sabaha kadar devam edem olumsuz hava koşulları, ağaçların devrilmesine, işyeri ve evlerin camlarının kırılmasına, tabelaların devrilmesine, köy yollarında su göletlerine dönmesine neden oldu.

Lefkoşa’nın birçok bölgesinde ağaçlar yola devrildi, bir restoranın camları da şiddetli rüzgâra dayanamayıp kırıldı. Belediye ekipleri yola devrilen ağaçlara müdahale etti.

Boğaz’da etkili olan şiddetli rüzgâr sonucunda ise Lefkoşa- Girne anayolu üzerinde bulunan dev reklam tabelaları devrildi.

Herhangi bir kaza olmaması için Boğaz Polis Karakol ekipleri güvenlik tedbirleri aldı.

Kısa süre sonra da tabelalar Dikmen Belediyesi iş araçlarıyla kaldırıldı.

Köy yolu kapandı

Öte yandan geçtiğimiz aralık ayında yaşanan su baskınlarında dolayı yıkılan Taşpınar-Güzelyurt anayolu dün yeniden dere yatağının aktif duruma geçmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaşım Doğancı-Taşpınar üzerinden sağlandı.

En fazla yağış Lefke ve Kozanköy’e

Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, en çok yağış, metrekareye 30 kilogramın üzerinde yağmur yağan Kozanköy ve Lefke’ye düştü. Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan ölçümlerde, metrekareye Kozanköy 34; Lefke 31; Doğancı, Akıncılar; Mallıdağ, Selvilitepe ve Kalkanlı 25; Alevkaya ve Bostancı 24, Karaoğlanoğlu ve Beylerbeyi 23; Alayköy, Gaziveren ve Zümrütköy 20; Girne ve Pile 19; Boğaz ve Devlet Üretme Çiftliği 18 kilogram yağış aldı.