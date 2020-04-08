Test ağırlığı Baf’ta

Güney Kıbrıs’ta dün 29 yeni Coronavirüs vakası daha tespit edildi ve toplam sayı 494’e yükseldi. Rum haber kaynakları, son 24 saatte Baf’ta 371 test yapıldığını ve bu testlerde 3 kişinin pozitif çıktığını, 22 vakanın pozitif vakalarla temas edenlerin takibi sonucu saptandığını, 4 vakanın ise virüsü nereden bulaştığının araştırıldığını duyurdu.

Bu arada Alithia gazetesi Rum polisinin yaptığı 14 bin 927 denetim çerçevesinde, 138 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildiğini yazdı.

Haberde, Rum polisi aleyhinde de 12 Mart-6 Nisan tarihleri arasında 13 şikâyet yapıldığı ve bunların orantısız şiddet kullanımı, ambulans geçişine engel olma ve gereksiz yere ceza kesme gibi konularla alakalı olduğu kaydedildi.

72 Rum daha döndü

Gazetenin bir başka haberinde, Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayanarak 72 Rum’un daha Güney Kıbrıs’a döndüğü belirtildi.

Haberde, 72 kişinin evlerinde 14 gün boyunca karantina altında olacakları ifade edildi.