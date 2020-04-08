Kontrol altında

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki yeni vakalar arasında 4 polisin bulunduğunu ve bunlardan birinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in koruması olduğunu yazdı.

Bu durumun, Rum Başkanlık Sarayı’nı alarma geçirdiğini kaydeden gazete, hemen gerekli protokollerin uygulamaya konduğunu belirtti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, söz konusu polisin en son 1 Nisan’da görev alarak, Anastasiadis’e EOKA’nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, hapishanelerde gömülü bulunan EOKA mezarlarını ziyaretinde eşlik ettiğini; ancak Başkan’ın arabasında yer almadığını yazdı.

Bu durum üzerine Anastasiadis’e ve tüm Başkanlık korumalarına test yapıldığını kaydeden gazete, Anastasiadis’e yapılan testin negatif çıktığını belirtti, korumalara yeniden test yapılacağı bilgisine yer verdi.

Hastaneler açılıyor

Bu arada, Alithia gazetesi bir başka haberinde, korona virüsü vakalarının görülmesinin ardından kapatılan bazı hastanelerin yavaş yavaş açılmaya başladığını kaydetti.

Haberde, Baf Devlet Hastanesi hemodiyaliz bölümünün dün yeniden hizmet vermeye başladığı ve Baf’taki bazı özel kliniklerin de açıldığı belirtildi.