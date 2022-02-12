Ülke genelinde 602 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, vakaların 274’ü Lefkoşa 105’i Girne, 148’i Gazimağusa, 23’ü Güzelyurt, 33’ü İskele ve 19’u Lefke bölgesinden. Dün 467 kişi de taburcu edildi.

11 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Yapılan test sayısı: 18.706

Saptanan pozitif vaka sayısı: 602

Ülke dışından gelen vaka yok

Yerel vaka sayısı: 602

İyileşip taburcu edilen hasta sayısı: 467

Kaybedilen hasta yok

Yapılan toplam test sayısı: 5.546.308

Toplam vaka sayısı: 60.884

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 55.493

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 4603

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 71

Karantinadaki vaka sayısı: 4526

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 183

Yoğun Bakımda yatan hasta sayısı: 6

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1399

Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şu şekilde:

“Son 24 saat içinde takılan bileklik sayısı: 365

Son 24 Saat içinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 410



Güvende Kal Genel tablosu ise şöyle:

“Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3700

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 125147

Güneyde 4 can kaybı,

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 115 bin 325 test neticesinde 2 bin 485 yeni vaka belirlenirken 4 kişi de hayatını kaybetti.

Toplam ölü sayısı 780’e, vaka sayısı ise 285 bin 943’e yükseldi. Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı dün yaptığı bir başka açıklamada nihai ölüm nedeni Covid19 olan kişi listesine 14 kişiyi daha ekledi.

Toplam ölü sayısı önceki gün 762 olarak açıklanmıştı, eklenen 14 kişi ve dün hayatını kaybedenlerle birlikte ölü sayısı 780’e çıktı.

Rum haber kaynakları AKEL Genel Sekreteri Stefanos Strfanu’nun da koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

