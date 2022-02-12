Ülke genelinde 602 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, vakaların 274’ü Lefkoşa 105’i Girne, 148’i Gazimağusa, 23’ü Güzelyurt, 33’ü İskele ve 19’u Lefke bölgesinden. Dün 467 kişi de taburcu edildi.
11 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Yapılan test sayısı: 18.706
Saptanan pozitif vaka sayısı: 602
Ülke dışından gelen vaka yok
Yerel vaka sayısı: 602
İyileşip taburcu edilen hasta sayısı: 467
Kaybedilen hasta yok
Yapılan toplam test sayısı: 5.546.308
Toplam vaka sayısı: 60.884
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 55.493
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 4603
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 71
Karantinadaki vaka sayısı: 4526
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 183
Yoğun Bakımda yatan hasta sayısı: 6
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1399
Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şu şekilde:
“Son 24 saat içinde takılan bileklik sayısı: 365
Son 24 Saat içinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 410
Güvende Kal Genel tablosu ise şöyle:
“Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3700
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 125147
Güneyde 4 can kaybı,
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 115 bin 325 test neticesinde 2 bin 485 yeni vaka belirlenirken 4 kişi de hayatını kaybetti.
Toplam ölü sayısı 780’e, vaka sayısı ise 285 bin 943’e yükseldi. Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı dün yaptığı bir başka açıklamada nihai ölüm nedeni Covid19 olan kişi listesine 14 kişiyi daha ekledi.
Toplam ölü sayısı önceki gün 762 olarak açıklanmıştı, eklenen 14 kişi ve dün hayatını kaybedenlerle birlikte ölü sayısı 780’e çıktı.
Rum haber kaynakları AKEL Genel Sekreteri Stefanos Strfanu’nun da koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.