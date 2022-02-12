Derince operasyonu

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipler tarafından, Gazimağusa ve Derince’de düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan ve tasarruflarında toplamda 140 gram uyuşturucu madde ele geçirilen, Saifeldeen Momamedkhadir, Amal Mahmoud altantamy, Mohammad Osama Nabi ve Kardelen Çetin dün ek tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 2 Şubat 2022 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Gazimağusa’da, önceden uyuşturucu suçu işleyen zanlı 1 Saifeldeen Momamedkhadir’in şüpheli vaziyette yürüdüğünün tespit edildiğini ve yanına gidildiği zaman koşarak uzaklaşmaya çalıştığını belirtti. Polis, zanlının makul güç kullanılarak alıkonulduğunu ve üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu montun ceplerinde toplamda 7 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Ev adresini ısrarla söylemedi

Zanlının, ısrarla ev adresini söylemediğini ancak yapılan araştırma sonucu adresin belirlendiğini bildiren polis, eve gidildiği zaman zanlının sevgilisi olan Amal Mahmoud altantamy’nın tespit edildiğini ve meselede bağlantılı olabileceği şüphesi ile gözaltın alındığını belirtti.

Polis, zanlıdan elde edilen soruşturmada, yakalanmadan önce 133 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu maddeyi, Derince köyünde ikamet eden zanlı 3 Mohammad Osama’ya verdiğinin belirlendiğini ve Derince köyüne gidildiğini aktardı.

Derince’de seyahat ederken…

Polis Derince köyünde zanlının, sevgilisi olan Kardelen Çetin ile birlikte araç içerisinde seyir halinde tespit edildiğini ifade etti.Polisin dur ihtarına uymayan Osama’nın, araç ile hızla uzaklaşmaya çalıştığı esnada bir evin bahçe duvarını kırarak içeri girdiğini anlatan polis, zanlı 4 Kardelen Çetin’in, elinde bulunan siyah renk çantayı dışarı attığının görüldüğünü ve çantada yapılan arama sonucu bahse konu 133 gram uyuşturucu maddenin bulunduğunu açıkladı.

Tutukluluk süreleri uzatıldı

Soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis,beklenen analiz sonuçlarının olduğunu ifade etti ve mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların, 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.