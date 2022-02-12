Yakıt krizi

Özlem ÇİMENDAL

Bakanlık binasında bulunan trafo odasının önü Resmi Hizmet Araçlarıyla kapatıldığı için, elektrik kurumu personeli ilk anda duruma müdahale edemedi.

Bakanlık avlusunda yaşanan gerilimin ardından sendika üyesi teknik personel, bodrum katından, trafo odasına geçiş yaptı ve elektrik akımını kesti. Yaşananlardan sonra Diyalog’a konuşan Maliye Bakanı Durdun Oğuz “iddia edildiği gibi kuruma borcumuz yoktur. Bu işler şantajla olmaz” dedi ve sendika yönetimini önümüzdeki hafta toplantıya davet etti.

Sendikanın, Maliye Bakanlığı’ndan yüklü miktarda para talep etmesi, önümüzdeki hafta için planlanan yakıt parasının ödenebilmesini amaçlıyor. Yakıt stokunun 17 Şubat’ta biteceği ve 7 milyon 400 bin dolara ihtiyaç duyulduğu öğrenildi.

Özkıraç: Yeni akaryakıt için paraya ihtiyaç var

Diyalog’a konuyla ilgili açıklama yapan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Maliye Bakanlığı’nın dün itibarı ile borcunun 160 milyonu bulduğunu, bu nedenden dolayı da bakanlığın elektriklerini kestiklerini ifade etti. Özkıraç, “Herhangi bir ödeme yapılmadığı sürece bakanlığa elektrik verilmeyecektir. Şubat’ın 17’sinde yeni bir akaryakıt gemisi gelecek, ödeme yapılması gerekmekte. Para lazım” dedi.

Maliye Bakanlığı’ndan borcun tamamını talep ettiklerinin de altını çizen Özkıraç, ödeme yapılana kadar elektrikleri bağlamamakta kararlı olduklarını söyledi. Özkıraç, olası bir ödeme durumunda ise hafta sonu da olsa elektriğin bağlanabileceğini de açıkladı.

Oğuz: Borcumuz yok

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da konuyla ilgili Diyalog’a yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı’nın Kıb-Tek’e olan borcunu ödediğini söyledi. Oğuz, buna rağmen El-Sen’in dün Maliye Bakanlığı’nın elektriğini kestiğini kaydetti. Oğuz, genelde devletin özelde Maliye Bakanlığı’nın yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirdiğinin de altını çizerek, ödenmemiş borç olmamasına rağmen, Kıb-Tek’in kendince oluşturduğu bir liste olduğunu ve buna istinaden alacak talebinde bulunduğunu ifade etti.

Başka kalemlerde ödeme yükümlülükleri olduğunu da söyleyen Oğuz, bu alacakların şimdi değil, geçmişten gelen alacaklar olduğunu ancak devlette devamlılığın esas olması nedeniyle şu anki yönetimin de bunları karşılamakla yükümlü olduğunu ifade etti.

Oğuz, önümüzdeki hafta sendika ve Kıb-Tek yönetimi ile oturup konuşarak, alacak verecekler konusunda uzlaşma ve anlaşma çağrısında bulunduklarını da dile getirdi.

Oğuz, kamuoyunda sendikanın tehdit yoluyla bakanlıktan para tahsil ettiği gibi yanlış bir algı oluşmasından da rahatsızlık duyduğunu aktararak, “Böyle bir şey yok. Devlet sorumluluklarını yerine getirmektedir” dedi.

Ne olmuştu?

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Maliye Bakanı’nın Maliye Bakanlığı’nın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) olan borcunun “tümünü kuruma ödediğine” yönelik açıklamasının “gerçeği yansıtmadığını” ileri sürmüştü.

Maliye Bakanlığı önceki gün yaptığı açıklamada, “Pazartesi günü itibarı ile Sağlık alanında çalışan mevsimlik işçiler, Muhtarlar, Temizlik Şirketleri, Elektrik Kurumu, Geçici Öğretmenler ile Ekim-Kasım Bursları ödendi” demişti.

Sendika, Bakanlığın Kıb-Tek’e 155 milyon TL borcu olduğunu savunarak, Maliye Bakanlığının elektriğinin kesileceğini ve ödeme yapılmaması halinde Bakanlığa akım verilmeyeceğini açıklamıştı.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2022, 07:14