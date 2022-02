Sofraların tadı tuzu kalmadı

Ömer KADİROĞLU

Ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle temel tüketim maddelerindeki fahiş fiyat artışı alışverişe giden vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki ciddi artışa isyan eden vatandaşlar yetkililere “Önlem alın” çağrısı yapıyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar en ucuz sebze ve meyveyi dahi kilo ile alamadıklarını ifade ederek zorda olduklarını söylüyor. Eskiden poşet poşet aldıkları birçok meyveyi şimdi tane ile aldıklarını dile getiren vatandaşlar, yaşamın her geçen gün daha da zorlaştığını, mutfakta tencerelerin kaynamaz olduğunu belirtiyor.

Vatandaşlar ne dedi…?

Rüveyda Kılıboz

“Bu akşam ucuz olduğu için çiçek lahanası aldım ve onu pişireceğim. Bu yemeği de salça ile yapacağım çünkü domates 20 lira kilosu oldu. 6,75 TL bir çiçek aldım ve 4 kişi yiyeceğiz. Yetmiyor ancak idare etmeye çalışıyoruz. Bir bardak da pirinç pilavı yapıp bu geceyi geçireceğiz. Sebze ve meyve fiyatlarının yanına kesinlikle yaklaşılmıyor. Ne yapacağız ne edeceğiz bilemiyoruz. Patlıcan 36 TL, biber 36 TL elma 13 lirayken hiç bir şey alamıyoruz. Yetkililerden beklentimiz lütfen bu artışlara dur desinler. Özellikle temel ihtiyaç, akaryakıt ve tüp gaz artışlarına bir dur demeleridir.”

Huriye Acaroğlu

“Alışverişe gelerek meyve ve sebze almaya çalışıyorum. Fiyatlar çok yüksek ve alım gücünü kaybeden vatandaşlar hiç bir şey alamaz oldu. Akşama ne pişireceğimi kararlaştırmadım. Bakıyorum patlıcan 36 lira olmuş alıp pişirmek istesek alamayız. Artık çok fazla düşünerek alışveriş yapıyoruz. Bugün bir markete girip çıksak 300 liradan aşağıya çıkamayız. Asgari ücretle geçinen bir aile kesinlikle bu fiyatlarla istediği gibi alışveriş yapamaz. Bu noktada yetkililerden beklentimiz evet bir kriz var ancak bazı şeylerde önlemler alınabilir ve insanların yaşam şartları göz önünde bulundurularak çalışmalar yapılabilir.”

Yonca Darcan

“Akşama kolakas yemeği yapacağım. Kilosu 24 lira 95 kuruş oldu. Kısıtlı da olsa şu an henüz alabiliyoruz. Meyve ve sebzelerde kısıtlı olarak alışveriş yapabiliyoruz ancak bu yükseliş devam ederse kemerleri daha da sıkmak gerekecek. Bu noktada yetkililerden beklentimiz dövizle yükselen temel ihtiyaçların fiyatları dövizdeki düşüşe rağmen hala yükseliyor ve bu kabul edilir değildir. Halkın alım gücünü rahatlatacak ve piyasadaki aşırı pahalılığı önleyecek çalışmalar bekliyoruz.”

Rahime Ersoy

“Akşama ne bulursak onu pişireceğim. Meyve ve sebze fiyatlarına baktığımız zaman çok pahalı olduğunu görüyoruz. Bir patlıcan 36 TL olmuş alıp pişirmem daha iyi. Biz 4 nüfuslu bir aileyiz ve bir akşam yemeği bize 250-300 liraya mal oluyor. Bu noktada yetkililerin pahalılığa el atmasını ve halkın alım gücünü rahatlatacak çalışmalar yapmalarını istiyoruz.”

Şenol Samer

“Alışverişe geldik ancak her şey çok pahalı. Akşama muhtemelen sebze yemeği yapacağız ancak sebze fiyatları çok fazla yükseldi. Bugün 4 kişilik bir aile evde yemek pişireceğine dışarıdan restorandan yemek çağırsın daha iyi kurtaracaktır. Bir akşam yemeği tüpü, yağı, malzemeleri derken inanın ki daha pahalıya geliyor. Bugün 4 kişilik bir aile dışarıdan döner yese 35 TL’den 140 lira ancak evde 140 liraya yemek pişirmek pek mümkün değil. Yetkililerden bu noktada beklentimiz piyasadaki bu aşırı yükselişin önünde geçmesi gerekirse yurt dışından getirilmesine daha fazla izin versin ki halkın alabileceği rakamlara meyve ve sebzeler olsun. Ne domates, ne patlıcan ne de salatalığın yanına yaklaşamazsın.”

Nezaket Şahinsoy

“Akşama ne pişireceğim konusunda bir fikrim yok. Her şey ateş pahasıdır. Bir yerlerden kısıp bir şeyler almaya çalışıyoruz. Patates, patlıcan ve havuçlardan azar azar aldım. Domates ve salatalığı fiyatı nedeniyle alamadık. 4 kişilik bir aileyiz ve bir akşam yemeği en ucuzundan tavuksuz 60-70 liraya mal oluyor. Tavuk ve et de yemekte olacaksa bu fiyat ikiye üçe katlanıyor. Yetkililerden bu noktada beklentimiz kendilerini değil halkı düşünsünler ve halkın alım gücünü rahatlatacak çalışmalar yapmaları ve halkın yaşam kalitesini arttıracak çalışmalar yapmasını istiyoruz.”

Halil Kılıç

“Bu akşam brokoli pişireceğiz. Aile nüfusum 7 kişiliktir. Bizim bir akşam yemeğimiz normal şartlarda 250-300 civarındadır. Domatesin kilosu 26 TL, Salatalık 34 TL etin kilosu 160-170 TL’dir. Bu rakamlar bizim sınıftaki insanlar için çok yüksektir. İstediğimizi rahatça alıp tüketemiyoruz. Bu noktada yetkililerden bu artan temel tüketim maddelerinin meyve ve sebze fiyatlarının kontrol altına alınmasıdır…”

Koral Özkoraltay

“Alışverişe geldim ve akşama kısmetse kıymalı köfte pişireceğim. Meyve ve sebze fiyatları çok yüksektir. Bir akşam yemeğinin maliyeti çok arttı. Tam olarak bilmiyorum hesaplamadım zaten bilmek de istemiyorum. Yetkililerden beklentimiz sadece Güneyden gelip alışveriş yapılıyormuş gibi onlara endeksli fiyatlar yerine kendilerine oy verenlerin de alışveriş yapabileceği fiyatların getirilmesi için çalışmalarıdır.”

İbrahim Mavili

“Aşırıya kaçmamak şartı ile alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Evimizin eksiklerini paramız yettiğince almaya çalışıyoruz. Meyve ve sebze fiyatları katlana katlana yükseliyor. Domates ve salatalık ateş pahası oldu. Hepimizin işi de çok zor. Aile nüfusumuz 4 kişiliktir. Bir akşam yemeği bize 200 TL’ye mal oluyor. Bu yüksek fiyatlarla ilgili yetkililerden çok beklentimiz vardır ancak fiyatların ucuzlamayacağı apaçık ortadadır. Tabiri caizse 2 kaşık veriliyor 4 kaşık geri alınıyor. Bu güdüşe bir önlem alınmasını bekliyoruz.”

Ali Güden

“Bu akşam çiçek lahanası pişireceğiz. Meyve ve sebze diye bir şey alınmaz. Hiçbir meyve ve sebzenin yanına yanaşılmaz oldu. Bir akşam yemeği yüz liradan fazlaya mal oluyor. Bunun içinde et veya tavuk olmadan fiyat böyledir. Bir de tavuk ve et olursa bu rakam çok daha fazla oluyor. Artık her şeyi tadımlık alacağız.”

Mehmet Avşar

“Meyve ve sebze fiyatları çok fazla yükseldi. İstediğimizi istediğimiz gibi alamıyoruz. Bir akşam yemeği eğer etli bir yemekse 150 liraya mal oluyor. Et olmazsa 60-70 civarı bir öğün yemek yiyoruz. Bu pahalılık halkı çok zora sokuyor. Yetkililerden beklentimiz maalesef kalmadı çünkü onlar ancak da koltuk ve seçim derdindedirler. Artık halkı da düşünmeleri gerektiğinin ve halkın yaşadığı zorlukların farkında değildirler.”