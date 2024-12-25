Parayı alan markete gitti

Hüseyin ÇİÇEK

Kamu çalışanlarına ve kamudan emekli olanlara 13’üncü maaş ödemesi dün yapıldı. Devletin kasasından çıkan 5 milyarı aşkın paranın nereye gideceği merak konusu olurken, vatandaşların önceliği market alış-verişleri oldu. Güney Kıbrıs’ın Noel tatiline girmesi nedeniyle vatandaşlar alış-verişlerini kuzeydeki marketlerden yaptı.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, 13’üncü maaşların bir kısmını kredi kartı borçlarına yatıracağını söylerken, önceliğin mutfak ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu arada Lefkoşa ve Gazimağusa’daki hediyelik eşya mağazaları dün de beklediğini bulamadı. Vatandaşların çarşıya uğramadığını belirten esnaf “yine de umudumuzu kesmedik. Hafta sonuna kadar çarşının canlanmasını umut ediyoruz” dedi.

Ne dediler…?

Arif Solak

“İşler sıfır denecek kadar az, bu sene berbat geçti, satışlarımın bu kadar kötüye gideceği aklımın ucundan geçmezdi. Öğlen oldu, kasaya daha lira girmiş değil, eskiden 500-600 ekmek tost yapıyordum, şimdi 4 tane ancak satıyorum. Oldukça kalabalık bir cadde üzerindeyiz, dükkan önünden günde bini aşkın insan geçiyor ancak biri bile bir şey alamıyor. İnsanlar da haklı, kimsede para kalmadı ki. 13.maaşların da hiç bir etkisi olmadı.

Serdar Özcan

“Beklenen, arzu edilen hareketlilik ne yazık ki yaşanmadı, dövizin yüksek olması nedeniyle, fiziksel olarak savaşın içerisinde olmasak ta psikolojik ve ekonomik olarak ciddi bir mücadele yaşıyoruz. İnsanlar ekonomik sıkıntılar nedeniyle ve gelecek kaygısıyla, temel ihtiyaçlar haricinde harcama yapamıyor. Kiralar ,personel giderleri oldukça yüksek, kar marjlarımız ise yerinde sayıyor, umarız 2025 yılı bol kazançlı ve saadet içerisinde geçer.”

Necdet Törer

“ İş yok, boş boş oturuyoruz, 13.maaşlar ödendi ancak bize yansımadı, dışarıdan toplam 100 bin TL alacağımız var ancak kimsede para olmadığı için tahsil edemiyoruz.

Para bizden Rum kesimine akıyor ve yeri geldiğinde biz de malzemeleri Rum kesiminden almak durumunda kalıyoruz, çünkü fiyatlar burada uçmuş vaziyette.”

Cengiz Solak

“Bu yıl çok kötü geçti, öğrenci sayısındaki büyük azalma bizi adeta dibe vurdu, yılbaşı öncesinde de her hangi bir canlanma yok, umarız 2025 yılı iyi geçer ancak pek te umudumuz yok.”

Tahir Kasap

“13.maaşların verilmesiyle mağazamızda bir hareketlilik başladı. Bir-iki güne daha da canlanacağını umuyoruz. Yılbaşı yaklaştı, özel günlerde alışveriş daha çok yapıldığı için umudumuz bu yönde, ancak geçmiş yıllara kıyasla tabii ki piyasada bir gerileme söz konusudur.”

Rıdvan Er

“ İşler maalesef durgun, vergiler çok arttı, belimiz iyice bükülüyor, geçen yıl 500 TL verdiğim dükkan çalıştırma izni için bu yıl 5 bin TL ödedim.

Esnafa resmen “kapatın ve gidin” diyorlar. 13.maaşlar yattı ancak henüz çarşıya yansımadı. İnsanlar o parayla ancak borçlarını kapatabiliyor, yani bizim bu son haftadan pek bir beklentimiz yok.”

Salih Oktay

“Herhangi bir hareketlilik yok, normal rutin satışlarımızı yapıyoruz, 2000 yılından önce yılbaşından 2 ay öncesi satışlarımız patlardı. 2 ayda 10 kez mal getirdiğimi hatırlıyorum, şimdiyse adeta sinek avlıyoruz.”

Caner Ağdaş

“Kasada bir kuruş yok, bu kadar saattir içeri ilk giren kişi siz oldunuz, gün geliyor bırakın satış yapmayı dükkana tek bir kişi bile girmiyor. Bu yıl kadar kötü bir yıl daha yaşadığımı hatırlamıyorum, esnaf olarak artık dibe vurduk, durumumuz çok kötü.”

Haldun Birsoy

“Şu an satışlar sakin geçiyor, her hangi bir yılbaşı hareketliliği yok, insanlarda ekonomik sıkıntı var, 2025 yılı için daha iyi bir yıl diliyoruz, 2024 kargaşalarla dolu geçti umarız bu yıl iyi geçer.”

İbrahim Küçük

“Piyasa şu an iyi, bir-iki güne daha da iyi olacağına inanıyoruz, yani temennimiz bu yönde. Bence insanlar bu yılbaşı çok fazla güneye kaymaz, zaten o tarafta tatil nedeniyle bir çok dükkan kapalıdır.”

Salih Kermeoğlu

“Maaşımı aldım, kuzeyde harcayacağım. Güneye pek gitmiyorum, gidenleri anlıyorum. Et, peynir ve birçok ürün daha ucuz. Dana etini 9 Euro’ya alabiliyorum, ama burada 800-900 liradır. Neden Türkiye’den ürün ithal etmiyorlar, burada salatalık 117 lira, Türkiye’de 35 lira. Pahalıktan dolayı maaşlar eriyor. Aldığım 13. maaşım da kredi kartı ve borçlara gidecek.”

Hurşit Türkmen

“Bir patates bile kaç liraya satılıyor. Fırsatçılık yapılıyor, çok kar etmeye alışmışlar. Keşke Türkiye’den ürün ithal edilse. Ben maaşımı kuzeyde harcayacağım. Ama burasının çok pahalı olduğunu söylemek istiyorum.”

Mustafa Görgün

“Sigorta emeklisiyim, 32 bin TL alacağım. Bu parayla nereye gideceğim. Para anca borçlara gidecek. Bu parayla ekmeği çaya batırıp yersek geçinebiliriz.”

Oktay Türe

“Kim nerede kaliteli hizmet alacağını düşünürse maaşını orada harcayacak. Trafik nedeniyle çok elzem olmadığı takdirde güneye geçmeyi tercih etmiyorum. Türkiye’nin ürünleri ucuz, burada da aynı şekilde ucuzluk olursa Rumlar kuzeye akın edecek. “

Salih Şöföroğlu

“Maaşımı hem kuzeyde hem güneyde harcayacağım. Güneyde sebze-meyve, et daha ucuz. Bu ürünleri oradan akacağım. Hep güneyden alışveriş yaparsak maaşlarımızla geçinmek daha kolay olur.”