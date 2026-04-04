Son 3 aylık yüzde 7,07

İstatistik Kurumu, Mart ayı enflasyon oranını bir önceki aya göre yüzde 2,18 olarak açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık ayına göre yüzde 7,07 olarak gerçekleşti.

İstatistik Kurumu'nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre, Temel Yıllı Tüketici Fiyat Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 2,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,07 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,40 değişim gerçekleştiğini kaydetti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 6.89 ile Ulaştırma ana grubunda gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 4.33, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 3.37, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 3.23, Sağlık ana grubunda yüzde 1.71, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 1.63, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 1.23, Haberleşme ana grubunda yüzde 0.55, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 0.25, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 0.21, Eğitim ana grubunda yüzde 0.11 artış, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 0.08 azalış gerçekleşti."

442 kalemde artış oldu

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 442 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 163 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 200 Tarihi Bina ve Yapılara Giriş Ücreti, yüzde 51.80 Pasaport Alım Masrafları ve yüzde 39.15 ile Gazyağı Ücreti olarak açıklandı.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 27.32 taze bakla, yüzde 24.95 roka ve yüzde 22.88 ile taze bezelye olmuştur.



Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026, 10:07