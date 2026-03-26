Akaryakıt fiyatlarına dün akşam itibariyle bir kez daha zam yapıldı. Mart ayının dördüncü zammı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan düzenlemeye göre, 95 oktan benzinin litre fiyatı 57,12 TL’den 61,12 TL’ye, 98 oktan benzinin litre fiyatı 58,12 TL’den 62,12 TL’ye yükseldi. Eurodizelin litre fiyatı 56 TL’den 60 TL’ye, gazyağı ise 67,43 TL’den 71,43 TL’ye çıktı.
25 Mart 2026 itibarıyla geçerli akaryakıt fiyatları şöyle:
95 Oktan Benzin: 61,12 TL
98 Oktan Benzin: 62,12 TL
Eurodizel: 60,00 TL
Gazyağı: 71,43 TL
Akaryakıt zammına devam
YORUM EKLE