Bedesten’de  gezilebilecek

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Denizli ve Gaziantep Girişimci Kadınlar Dernekleri iş birliğiyle gerçekleştirilen “Cumhuriyetin Hatıra Defteri Kadınlar Sergisi”, Lefkoşa Bedesten’de düzenlenen törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman da açılışa katılarak sergiye destek verdi.

GİKAD’dan verilen bilgiye göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve öncü kadınlarının fotoğraflarından oluşan serginin açılışında, eserleri sergilenen kadınlar ile hayatını kaybetmiş olanların yakınları da hazır bulundu.

Sergide yer alan 63 fotoğraf için, Cumhuriyetin 40. yılı kapsamında gerçekleştirilen “40 Kadın” sergisinde kullanılan fotoğraflardan ve Sibel Tatar’ın öncülüğünde Bellapais Inner Wheel Kulübü tarafından hazırlanan “Kıbrıs’ın Öncü Türk Kadınları” kitabından da faydalanıldı.

Açılışta konuşan GİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, derneğin en önemli misyonlarından birinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değerlerini ulusal ve uluslararası platformlarda doğru şekilde anlatmak ve tanıtmak olduğunu vurguladı.

Nilden Bektaş Erhürman’ın da konuşma yaptığı törende, konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin resmi açılışı gerçekleştirildi.

“Cumhuriyetin Hatıra Defteri Kadınlar Sergisi”, 3 Nisan’a kadar Lefkoşa Bedesten’de ziyaret edilebilecek.