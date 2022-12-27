Yüzde 35’i kadın

Dolar ve altındaki kazanç durunca borsaya ilgi arttı. 2022 yılında Borsa İstanbul’a 1,2 milyon yeni yatırımcı geldi. Yeni yatırımcıların 242 bini 20-29 yaş aralığında. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, yılbaşından bu yana borsaya gelen 1,2 milyon yeni yatırımcıyla sayı 3 milyon 580 bine ulaştı. Yeni yatırımcıların 179 bini aralık ayında borsaya geldi. Yeni yatırımcılar arasında 20 ila 29 yaş aralığında 242 bin kişi bulunuyor. Yeni hesap açarak hisse senedi alan yatırımcıların yüzde 35'ini kadınlar, yüzde 65'ini ise erkekler oluşturuyor. Yeni yatırımcıların ortalama portföy büyüklüğü ise 100 bin lira civarında.

Borsada art arda rekorlar

Borsa İstanbul, son donemde rekorlar kırmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi dün 5 bin 549 puanla tüm zamanların en yükseğini gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 kazançla 5.504,09 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.549,43 puana taşıdı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,29 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 1,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,81 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,48 ile ticaret oldu. Analistler, Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemleri dolayısıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar, Richmond Fed sanayi endeksi, Çin'de sanayi karlılıkları ve Japonya'da işsizlik oranının öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 seviyesinin direnç, 5.400 ve 5.340 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022, 10:08