Tarihe geçti

Suna ERDEN

KKTC’de yapılan ve 208 bin seçmenin oy kullandığı yerel seçimde 36 yıl sonra ilk kadın başkan seçildi.

Büyükkonuk-Mehmetçik Belediye Başkanlığını kazanan UBP'nin adayı Fatma Çimen Tuğlu,1986 yılında seçilen ve 1990 yılında cinayete kurban giden Akıncılar Belediye Başkanı Sevim Akbaş'tan sonra seçilen ilk kadın oldu.

Mehmetçik’te 17 yıldır hekimlik görevi yürüten Tuğlu, seçildiği için büyük bir mutluluk duyduğunu ve göreve başlayacağı için de heyecanlı olduğunu söyledi. öncelikli hedefinin belediyecilik hizmetlerini en iyi seviyeye çıkarmak olduğunu ifade eden Tuğlu, başkanlık görevini yürütürken hekimlik yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

Gönüllü olarak doktorluk yapacağını ifade eden Tuğlu, Diyalog’un sorularını yanıtladı.

KKTC’de 36 yıl sonra seçilen ilk kadın belediye başkanı oldunuz… Neler hissetiniz, başarınızı neye bağlıyorsunuz…?

Yanıt: Seçim sonuçları açıklanırken bana inanan ve güvenen insanlarla beraberdim. Kazanmadığım belli olunca büyük bir mutluluk yaşadım. Yanımdakiler de mutluluğuma ortak oldu. Kendime çok inandım, çok güvendim. Bölge halkının sevgisini ve desteğini gördüm. 18 yıldır bölgemde hizmet ediyorum. İnsanlar bana güvendi ve seçti.

Aday olmaya nasıl karar verdiniz?

Yanıt: Uzun yıllardır bölgemde hizmet verdiğim için herkes tarafından tanınan ve güvenilen biri oldum. Aday olmam yönünde telkinler oluyordu, ben de bölgemizde yapılmayanları; sorunları görüyordum ve bunları düzeltmek istiyordum. Bölge halkının desteğini alacağımı bildiğimden ve sorunları çözmek istememden dolayı aday olmaya karar verdim.

Başkanlık koltuğuna oturduğunuzda öncelikli hedefleriniz ve yapmak istedikleriniz nelerdir?

Yanıt: Bölgemde seçin ilk kadın başkan oldum. Bölge halkının beklentilerini biliyorum. Önceliğim belediye hizmetlerinin en iyi seviyeye çıkarmaktır. İhtiyaç duyulan, özlene hizmeti bölge halkına sunmak istiyorum. Sosyal belediyecilik açısından birçok projem var, bunları hayata geçirmeyi hedefliyorum.

Özellikle spor ve kültür sanat olmazsa olmaz konular. Bölgemizde gerek sportif faaliyetlerin artırılmasını gerekse vatandaşlarımızın kültür sanat faaliyetleri yapabilecekleri alanlara ihtiyacımız var.

Bu konudaki sıkıntıların aşılması için çok amaçlı Gençlik ve Kültür Merkezi Projesi hazırladık.

Mehmetçik’e çok amaçlı bir kültür merkezi yapacağız. Tüm sosyal etkinlikler burada yapılabilecek.

Mehmetçik’te bir futbol takımı, Büyükkonuk’ta da bir güreş takımı var, yeni spor branşlarının açılabilmesi için çalışacağız. Forest Park (Orman Parkı) Projemiz ile çocuklarımızın ağaçlar altında oynayabileceği doğa ile iç içe bir aktivite alanı yaratacağız. Bana göre çevre düzenlemesi konusunda çok geri kaldık. Bölgemi çevre düzenlemeleriyle ve insanlarımızın sosyalleşebilecekleri alanlar yaratarak geliştireceğim.

Ayrıca bizim belediyecilik anlayışımızda bölgemizin kalkınması vardır. Gençlerimize bu kalkınma sürecinde ihtiyaç duyuyoruz. Onların kendi topraklarında hayatlarını kazanmalarını ve burada yaşamalarını önemsiyoruz. Göçü durdurmak için Sosyal Konut Projesi’ni hayata geçireceğiz.



Belediye başkanlığı görevine başladığınızda hekimliği bırakacak mısınız?

Yanıt: Ben hem mesleğime hem de bölgeme aşığım. Eşim 17 yıldır Lefkoşa’da çalışıyor. Bölgemi çok sevdiğim için Mehmetçik’ten ayrılmadım. İki çocuk annesiyim ve çocuklarımın burada büyümesini istiyorum. 17 yıldır bölgemde hekimlik yapıyorum. Belediye başkanlığı görevinde başladığımda da hekimliğe devam edeceğim. Gönüllü hizmet vereceğim, hastalara ücretsiz bakacağım. Doktorluk ve bölgem benim için vazgeçilmez iki aşktır.

Mazbatanızı aldıktan sonra resmen göreve başlayacaksınız. Heyecanlı mısınız?

Yanıt: Büyük bir heyecan duyuyorum. Şimdiden kafamda yapacağım projelerin hayalini kuruyorum. Var gücümle çalışıp, görevimi en iyi şekilde yapacağım. Bu yolda bölge halkının da yanımda olacağına inanıyorum. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyemizi daha iyi yönetmek ve halkımızın daha iyi hizmet alması ve bölgemizin kalkınması adına çalışmak için yürüdüğümüz bu yolda başta Başbakanımız ve UBP Genel Başkanı Sn.Ünal Üstel, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve tüm yol arkadaşlarımıza, süreç boyunca gece gündüz demeden çalışan Belediye Meclis Üyesi adaylarımıza, dostlarımıza, sempatizanlarımıza, bu süreçte hep yanımda durarak gerekli fedakarlığı gösteren aileme, ve bölgemizde değişimi desteklemek adına oy veren halkımıza tüm kalbimle teşekkür ederim.

Üstlenmiş olduğumuz bu sorumlulukla, insan ve hizmet odaklı çalışma şeklimizi her zaman önceleyerek, katılımcı ve herkesi kucaklayan bir anlayışla sizlerle hep birlikte, el ele çalışacağız.