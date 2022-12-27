Sosyal haklar iyileştirilmeli

Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER), yeni yıl etkinliğinde 79 üyesine onur plaketi verdi.

Açıklamada, yeni yıl etkinlikleri kapsamında Derneğin Lefkoşa’daki şubesinde düzenlediği etkinlikte, 79 üyeye, derneğin hazırladığı onur plaketleri takdim edildiği belirtildi.

Dernek Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, üyelerin yeni yılını kutladı.

Polis teşkilatı mensuplarının toplumun huzur ve güveni için ellerindeki olanakları en verimli şekilde kullanarak hizmetlerini özveriyle sürdürdüklerini belirten Çırakoğlu, 2023 yılında hizmette olan tüm polis çalışanlarının sosyal haklarının diğer kamu kuruluşlarında olduğu gibi düzenlenmesini talep etti.

Etkinliğe Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler de katıldı. Derneğin üyelerini onurlandırma faaliyetlerine pandemi nedeniyle iki yıl ara verilmişti.

