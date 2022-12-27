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Gönüllerin muhtarları

Nevin Fenercioğlu 28, Emine Davutoğlu Sheekho, Ayşen Hamitoğlu ile Ayşe Başaranel de 20 yıldır aynı mahallede seçim kazanıyor

Gönüllerin muhtarları

Abdullah SUİÇMEZ
Yerel seçimde ülke genelinde görev yapacak muhtarlar belirlendi.  Muhtarlık için seçime giren adaylardan 240’ı yarışı kazanarak, 4 yıl görev yapmaya hak kazandı. Muhtarlığı kazanan 240 kişiden sadece 16’sını kadın adaylar oluşturdu. Tarihi Mağusa Suriçi’nin 28 yıldır muhtarı olan Nevin Fenercioğlu, bir kez daha güven tazeledi. Melek Arabacıoğlu Gönyeli-Alayköy – Yenikent’in muhtarı olurken, 20 yıldır muhtarlık görevini yürüten Ayşen Hamitoğlu ile Ayşe Başaranel de yeniden seçimi kazandı.
Yerel seçimde kazanan kadın muhtarlar ve görev yerleri şöyle:

Lefkoşa bölgesi
Mürüde Erzen: Değirmenlik-Akıncılar-Balıkesir
Melek Arabacıoğlu: Gönyeli-Alayköy - Yenikent
Emine Davutoğlu Sheekho: -Lefkoşa - Aydemet 
Ayşe Başaranel: Lefkoşa - Göçmenköy 
Nesrin Güvener: -Lefkoşa - Kızılay 
Ayşen Hamitoğlu: Lefkoşa - Yenicami 
Gülçin Ersoy: Lefkoşa - Değirmenlik Bahçelievler 

Girne bölgesi

Hatice Aydın: Girne - Zeytinlik
 
Gazimağusa bölgesi
Nevin Fenercioğlu: Gazimağusa - Suriçi
Leyla Güvenlier: Tatlısu - Yalı 
Şengül Pala: Tatlısu - Aktunç 
Ayşe Korol: Beyarmudu – Türkmenköy
Nazif Onbaşı Yavuz: Yeniboğaziçi


İskele bölgesi
Safiye Mimar Sayar: Erenköy - Karpaz - Yeni Erenköy
Hamide Kanizi Kömürcügil: İskele- Kilitkaya

Lefke bölgesi
Zekiye Akarsular:Gaziveren

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