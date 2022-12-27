Gönüllerin muhtarları

Abdullah SUİÇMEZ

Yerel seçimde ülke genelinde görev yapacak muhtarlar belirlendi. Muhtarlık için seçime giren adaylardan 240’ı yarışı kazanarak, 4 yıl görev yapmaya hak kazandı. Muhtarlığı kazanan 240 kişiden sadece 16’sını kadın adaylar oluşturdu. Tarihi Mağusa Suriçi’nin 28 yıldır muhtarı olan Nevin Fenercioğlu, bir kez daha güven tazeledi. Melek Arabacıoğlu Gönyeli-Alayköy – Yenikent’in muhtarı olurken, 20 yıldır muhtarlık görevini yürüten Ayşen Hamitoğlu ile Ayşe Başaranel de yeniden seçimi kazandı.

Yerel seçimde kazanan kadın muhtarlar ve görev yerleri şöyle:

Lefkoşa bölgesi

Mürüde Erzen: Değirmenlik-Akıncılar-Balıkesir

Melek Arabacıoğlu: Gönyeli-Alayköy - Yenikent

Emine Davutoğlu Sheekho: -Lefkoşa - Aydemet

Ayşe Başaranel: Lefkoşa - Göçmenköy

Nesrin Güvener: -Lefkoşa - Kızılay

Ayşen Hamitoğlu: Lefkoşa - Yenicami

Gülçin Ersoy: Lefkoşa - Değirmenlik Bahçelievler

Girne bölgesi

Hatice Aydın: Girne - Zeytinlik



Gazimağusa bölgesi

Nevin Fenercioğlu: Gazimağusa - Suriçi

Leyla Güvenlier: Tatlısu - Yalı

Şengül Pala: Tatlısu - Aktunç

Ayşe Korol: Beyarmudu – Türkmenköy

Nazif Onbaşı Yavuz: Yeniboğaziçi



İskele bölgesi

Safiye Mimar Sayar: Erenköy - Karpaz - Yeni Erenköy

Hamide Kanizi Kömürcügil: İskele- Kilitkaya

Lefke bölgesi

Zekiye Akarsular:Gaziveren