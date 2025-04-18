Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltti. Kurul, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49'a çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), nisan ayı toplantısını Başkan Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirdi.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltilmesine karar verdiği bildirildi.

"Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e yükseltmiştir." ifadelerine yer verilen duyuruda, enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediği aktarıldı.

Duyuruda, aylık temel mal enflasyonunun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle nisan ayında bir miktar yükseleceği, hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceğinin öngörüldüğü bildirildi.

Öncü verilerin, yurt içi talebin ilk çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte öngörülenin üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığını ima ettiği vurgulanan duyuruda, "Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirdiği belirtildi.

