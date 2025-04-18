Suç duyurusu yaptı

Ömer KADİROĞLU

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, 2017 öncesinde 500 bin doları olan Binboğa Yem'in bugün mandıralara sevkiyat dahi yapamayacak, borçlu hale getirildiğini söyledi. Onalt, batma noktasındaki kurumun durumunun incelenmesi için mali polise başvuracaklarını ve yolsuzluk yapanların yargılanmasını isteyeceklerini belirtti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onalt, Binboğa Yem'in durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Onalt'ın Binboğa Yem'in önünde düzenlediği basın toplantısında hayvan üretici ve birlik yönetim kurulu üyesi Mehmet Çetereisi, Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Başkanı Mehmetali Güröz ve Binboğa Yem'e bağlı LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Müdür Yardımcısı İsmail Mıstıkoğlu açıklama yaptı.

Toplumun ihtiyacını karşılamak adına faaliyet alanlarını genişleten Koop-Bank'ın yüzde 100 iştiraki olarak faaliyet gösteren Binboğa Yem, "Karma Hayvan Yemi", "Harup Ürünleri" ve "LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi"nden oluşuyor.

Onalt: Hayvancılara yem gönderilemedi

Adil Onalt, Binboğa Yem'in bir hafta önce çalışmaların durduğunu, hayvancılara yem gönderilemediğini belirterek, “Burası batmış bir kurum haline gelmiştir” dedi.

Binboğa Yem'in 104 çalışanının evine ekme götüremez durumda olduğunu kaydeden Onalt, fabrikanın kimler tarafından bu noktaya getirildiği ve bundan kimlerin rant sağladığını Taşkent çöplüğünde bulunup getirilen belgelerle açıklayacaklarını söyledi.

Çalışanların işlerini kaybetmeyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Onalt, Binboğa Yem'in köylünün malı olduğunu ve köylü tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Binboğa Yem'in 2017 öncesinde birikmiş yaklaşık 500 bin dolar ve 50-60 milyon TL'lik nakit parası olduğunu kaydeden Onalt, yaklaşık 500 milyon borç biriktirildiğini söyledi. Onalt, sorumluların yargılanmasını istediklerini ifade etti.

Onalt, çalışanların bazılarının sosyal sigorta primleri yatırılmadığından dolayı sağlık hizmetlerinden de yararlanamadığını kaydederek, söz konusu durumların incelenmesi için mali polise başvuracaklarını ve yolsuzluk yapanların yargılanmasını isteyeceklerini belirtti.

Adil Onalt ayrıca “Burası köylünün malıdır. Köylünün malına sahip çıkacağız. Gitsinler, biz yürütür çalıştırırız. Üretir, mandıralara da sevkiyat yaptırırız” dedi.

Çetereisi: Ceza niye uygulanmadı?

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Çetereisi de "Binboğa Yem adına yönetim kurulu kararları üzerinde ve ihale kapsamı dışında 209 bin 556 dolar tutarında 582 ton kepek alımı yapıldı. Ürün 67 gün gecikmeli teslim edilmesine rağmen, tedarikçiye gecikmeden dolayı ceza uygulanmadı. 636 bin 500 dolar gecikme faizi uygulanması gerekiyordu. Yapılmadı. Niye fazla alım yapıldı? Ceza niye uygulanmadı?" dedi.

Güröz: 2024’te 50 milyon TL zarar etti

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Mehmetali Güröz de, Binboğa Yem'in faaliyetlerinin durma noktasına gelmesinin 29 milyon TL’lik bir alımdan kaynaklandığını söyledi.

Güröz, “Bir dönem önce Demokrat Parti'nin atadığı yöneticiler burasını batırdı.2024’te burası 50 milyon TL zarar etti.” dedi.

Her zaman kendi parasıyla yönetilen Binboğa Yem'in 2019-2024 döneminde siyasilerin çiftliği haline getirildiğini ve burasının batırıldığını söyleyen Güröz, söz konusu dönemde kurumun yaklaşık 150 milyon TL borca sokulduğunu kaydetti.



Mıstıkoğlu: Titanik gemisi gibi götürüp, buz dağına vurdular

LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Müdür Yardımcısı İsmail Mıstıkoğlu, 2016’nın sonuna kadar çek hesabıyla yürütülen Binboğa Yem’in 9 yıllık süreçte, kötü yönetimden dolayı mandıralara yem gönderemeyecek duruma getirildiğini belirtti.

"Kendi kendini yöneten bir kurumu Titanik gemisi gibi götürüp, buz dağına vurdular” diyen Mıstıkoğlu, hiçbir şey olmamış gibi davranıldığını belirtti.

KTEZO Binboğa’nın yapılandırılması gerektiğini söyledi

Öte yandan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), Binboğa Yem'in üreticilerin katılımıyla yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.

