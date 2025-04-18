Üçü kaçak çıktı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversiteye ait yurtta kaldıkları odada yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Terrel Francis Hussein, Jonathan Abaleng Tncube, Alex Mutale ve Yamıkani Kalukangu dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan sadece Terrel Francis Hussein’in öğrenci kaydı olduğu, diğerlerinin ülkede kaçak kaldıkları ortaya çıkıtı. Terrel Francis Hussein teminatla serbest kalırken, diğer 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Duruşmada zanlıların 8 bin liraya aldıkları 10 gram uyuşturucuyu internetten bağlantı kurdukları bir şahıs acılığıyla temin ettikleri açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis; 4 Nisan 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversiteye ait yurtta kalan Terrel Francis Husseın ve Jonathan Abaleng Tncube’nin kaldığı odada arama yapıldığını söyledi. Polis memuru; yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri olan 5 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını aktardı.

Polis; zanlıların suçüstü tutuklandığını, verdikleri ifade doğrultusunda aynı yurtta kalan Alex Mutale ve Yamikani Kalukangu’nun odasında da arama yapıldığını açıkladı.

Polis memuru, yapılan aramada; içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri olan 6 adet sarma sigara ve yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri ile hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis; bu iki zanlının da suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis; zanlıların mahkemeye 3 kez çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını; bu süre içerisinde yapılan soruşturmada aralarında 2’şer bin TL para koyarak, 8 bin liraya 10 gram uyuşturucu aldıklarını ve paylaştıklarını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis; zanlıların maddeyi ise internet üzerinden Snapchat isimli uygulamadan irtibat kurdukları bir şahsın Haspolat’ta bir konuma bırakmasıyla temin ettiklerini söyledi.

Öğrenci yurdundan kalanların öğrenci olmadığı anlaşıldı

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Hussein'in öğrenci olarak ülkede bulunduğunu, Tncube'nin 16 Nisan 2024, Mutale'nin 7 Haziran 2022 ve Kalukangu'nun ise 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerini belirtip, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme, ülkede kaçak yaşam süren 3 zanlının 80 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Yargıç, Hussein’in ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 600 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

