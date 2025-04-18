Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında bugün, “Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Yapımına ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü Yapılarının Renovasyonuna İlişkin Protokol” imzalandı.

T.C. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in imzaladığı protokolle, 1. Etap 320 yataklı Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi yapımına başlanacak.

Törende konuşan Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kıbrıs Türk halkının geçmişte verdiği büyük mücadelenin altını çizerek, “Kıbrıs Türk halkı kendi devletini kurarak bu yolda emin adımlarla ilerliyor. Türk milleti olarak biz her zaman iyi niyetle birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Bugün bu kardeşliği pekiştiriyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise konuşmasında yeni hastane projesinin Kıbrıs için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, “Bu hastane ülkemiz için büyük bir ihtiyaçtı. Nalbantoğlu’nun renovasyon projesi, ivedi ihtiyaçlarımız arasındaydı. Türkiye ve Sağlık Bakanlığı ile bu konuda gerçekleştirdiğimiz iş birliği için teşekkür ederim” dedi.

Protokolün imzalanmasının ardından ihale süreçlerinin hızla başlayacağını söyleyen Dinçyürek, “Yeni devlet hastanesinin inşaatı çok kısa sürede başlayacak ve süratle tamamlanacak. Proje, sadece yeni hastane inşaatını değil, mevcut Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin renovasyonunu da kapsıyor. Eş zamanlı yürütülecek bu iki projeyle birlikte nitelikli yatak kapasitesinde yüzde 150 oranında artış sağlanacak” şeklinde konuştu.

Dinçyürek, Kıbrıs Türk halkına bu müjdeli haberi vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, önemli bir ihtiyacı karşılayacak projeyi hayata geçirmek üzere kritik anlaşmalara imza attıklarını ifade etti.

1. Etap Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi

50 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Yeni Devlet Hastanesi, 320 yatak kapasiteli olacak. Hastanede yoğun bakım yatak sayısı 110, poliklinik sayısı 80, diyaliz yatak sayısı 20 ve ameliyathane sayısı 12 olacak.

