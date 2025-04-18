Kişi başı 50 bin TL

Girne’de gerçekleştirilen trafik kontrollerinde araçlarında uyuşturucu bulunan daha sonra Karmi bölgesinde dağda zula yaptıkları ortaya çıkan 19 yaşındaki Adnan Gezer ile 17 yaşındaki Y.A.P.(E) dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların tutuksuz yargılanmasına karar verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 5 Nisan 2025 tarihinde, saat 22.00 raddelerinde, Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Huzur Operasyonu” kapsamında RN 214 plakalı aracın kontrol amaçlı durdurulduğunu söyledi. Polis; sürücü Adnan Gezer ve araçta yolcu olarak bulunan Y.A.P.'nin huzurlarında yapılan aramada araç içerisinde toplam 21 gram kokain ve 18 gram hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet hassas terazi, bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Zanlıların suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydeden polis; aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli ekipler tarafından sorgulanan Gezer'in Karmi köyünde dağlık alanda zulası olduğunu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis; zanlının zula olarak kullandığı bir yerde ağaç altında muhafaza ettiği poşet içerisinde satışa hazır 45 paket halinde alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 140 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Gezer'in suçunu kabul ettiğini, her iki zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını kaydeden polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis, 11 gün içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını, beklenen analiz sonuçlarının çıktığını belirterek, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50’er bin TL nakdi teminat yatırmalarına, KKTC vatandaşı bir kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

