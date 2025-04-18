Enflasyon yükselecek

Deneyimli bankacı Ahmet Karavelioğlu, Merkez Bankası’nın nisan ayı faiz kararını değerlendirdi.

Karavelioğlu yaptığı değerlendirmede önümüzdeki aylarda hem yüksek faiz hem de yüksek enflasyonla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi. Karavelioğlu şunları kaydetti:

“Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 46'ya çıkararak döviz rezervlerini güçlendirmek için faiz silahına tekrar başvurmak zorunda kaldı.

Gecelik borç verme faizi de 300 baz puan artışla yüzde 49'a yükseltildi.

19 Mart ve sonrasında Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve üzerine ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri nedeni ile dünya genelinde yarattığı belirsizlik sonucu yaşanan türbülans neticesinde döviz rezervleri iyice gerileyen TCMB, Dolar talebini kısmak ve enflasyonist riski bertaraf etmek için doğru bir adım attı. Yaşanan don olayları sonrasında gıda fiyatlarının artacak olması da enflasyon üzerinde olumsuz bir baskı yaratacak. Önümüzdeki aylarda hem yüksek faiz hem de yüksek enflasyonla karşı karşıya kalabiliriz.”

