Deneyimli bankacı Ahmet Karavelioğlu, Merkez Bankası’nın nisan ayı faiz kararını değerlendirdi.
Karavelioğlu yaptığı değerlendirmede önümüzdeki aylarda hem yüksek faiz hem de yüksek enflasyonla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi. Karavelioğlu şunları kaydetti:
“Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 46'ya çıkararak döviz rezervlerini güçlendirmek için faiz silahına tekrar başvurmak zorunda kaldı.
Gecelik borç verme faizi de 300 baz puan artışla yüzde 49'a yükseltildi.
19 Mart ve sonrasında Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve üzerine ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri nedeni ile dünya genelinde yarattığı belirsizlik sonucu yaşanan türbülans neticesinde döviz rezervleri iyice gerileyen TCMB, Dolar talebini kısmak ve enflasyonist riski bertaraf etmek için doğru bir adım attı. Yaşanan don olayları sonrasında gıda fiyatlarının artacak olması da enflasyon üzerinde olumsuz bir baskı yaratacak. Önümüzdeki aylarda hem yüksek faiz hem de yüksek enflasyonla karşı karşıya kalabiliriz.”
Enflasyon yükselecek
Deneyimli bankacı Karavelioğlu, Türkiye Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi
Deneyimli bankacı Ahmet Karavelioğlu, Merkez Bankası’nın nisan ayı faiz kararını değerlendirdi.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 11 saat Önce
Erdoğanın faizi da ülke yönetimi da boktan. Rezil. Mehter takımı gibi.
Doğru Söz - 10 saat Önce
İmamoğlunun kumpasla hapse atılmasına sevinenlere bin beter olsu! Amin
Civiliyetsiz Diktatör Erdoğan'dan kurtulmadan bir bok olmayacak. Anlayın gayri.