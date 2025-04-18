‘Savaş etkisiz’

Kuzeydeki Rum mallarını “gasp ettiği” iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un ailesinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Güney Kıbrıs aleyhinde “savaş açtığı” kaydedildi. Ailenin, milyonlarca euroluk tazminat davasının ötesinde, İsrail sokaklarına devasa afişler yaptırarak Güney Kıbrıs ile Hristodulidis’i kötülediği bildirildi.

Alithia gazetesi, Hristodulidis’in fotoğrafının bulunduğu bir afişte İbranice “Kıbrıs İsrailliler için tehlikeli”, Simon Aykut’un fotoğrafının bulunduğu afişte de "Kanser hastası 75 yaşındaki Simon 10 aydır hükümsüz tutuklu” ifadelerinin yer aldığını yazdı.

Gazete, Simon Aykut’un oğlu Jack Afik Aykut’un da Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Yahudilere Hristodulidis’i boykot etmeleri ve onunla görüşmemeleri çağrısında bulunduğunu belirtti. Haberde, Aykut’un Hristodulidis’e açtığı “şahsi savaşın” farklı yöntemlerle devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ise, Aykut’un yaptığı boykot çağrısının başarısız olduğunu ve Hristodulidis’in son ABD ziyaretinde hem Yahudi örgütleriyle, hem de Yahudi menfaatine çalışan şirketlerin yetkilileriyle bir araya geldiğini yazdı.

Gazete, Aykut’un, ABD’deki Yahudi örgütlerine gönderdiği mektupta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guteres’in babasını serbest bırakması için ikna etmeye çalıştığını iddia etti.

4 Mayıs’ta İsrail’i ziyaret edecek Hristodulidfis'in büyük ihtimalle İsrailli yetkililerden Aykut’un tutukluluğuyla ilgili itirazlar alacağını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in mahkeme sürecinde bulunan bir davaya müdahil olma hakkı bulunmadığını birçok kez dile getirdiğini de anımsattı.

Bulgarlar uyarıldı

Aykut davasının ve KKTC’deki Rum malları meselesinin idare ediliş biçiminin, birçok ülkeyi de vatandaşlarını uyarma yoluna götürdüğünü kaydeden gazete, son olarak Bulgaristan’ın KKTC’ye yatırım yapmamaları ve olası bir alışverişin tehlikeli olacağına dair vatandaşına uyarıda bulunduğunu yazdı.

Gazete, Sofya’da 12 Nisan’da “Kuzey Kıbrıs’ta Yeni İnşaat Planları ve Taşınmaz Alışverişleriyle İlgili Bilgilendirme Semineri” düzenlendiğini kaydederek, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev’in seminerden önce KKTC’den mal satın alınmaması, buradan yapılacak satın alma işlemlerinin cezai yükümlülüğü olabileceği ve malı satın aldıkları kişinin, malın esas sahibi olmadığı uyarısında bulunduğunu belirtti.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’nın “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kararlarının tüm Avrupa Birliği ülkeleri için bağlayıcı olduğunu açıkladığını kaydeden gazete, bir kişi aleyhinde Güney Kıbrıs’taki mahkemeler tarafından gasp suçundan dava açılması halinde, bu kişinin AB’nin herhangi bir yerinde yargılanabileceğine dikkat çekildiğini yazdı.