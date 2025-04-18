Zamanı gelmedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da her perşembe günü kurulan açık pazarda kilosu 70 liradan satılan ve her biri 5-6 kilo ağırlığında olan karpuzun alıcısı çıkmadı. Vatandaşlar fiyatı uygun olan ürünleri tercih ederken, dolmalık asma yaprağı 700, taze fasulye 220 liradan satıldı. Acı biberin 230 liraya satıldığı pazarda, kornişon salatalık 150 liradan alıcı bekledi. Patates 25 ile 50, patlıcan 80, armut ve ayva 70, portakal 65, karpuz 70 ve muz liradan satışa sunuldu.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Soğan: 50 TL

Patates: 25-50 TL

Limon: 30 TL

Elma: 70 TL

Armut: 70 TL

Ayva: 70 TL

Karpuz: 70 TL

Portakal: 65 TL

Havuç: 40 TL

Enginar: 100 TL

Zencefil: 250 TL

Bakla: 50 TL

Pazı: 25 TL

Kabak: 60 TL

Fasulye: 200-220 TL

Brokoli: 30 TL

Kereviz: 40 TL

Lahana: 30 TL

Domates: 50 TL

Prasa :50 TL

Kornişon salatalık: 150 TL

Çilek: 150 TL

Yenidünya: 120 TL

Acı biber: 230 TL

Muz: 65 TL

Patlıcan: 80 TL

Sarımsak: 100 TL

Avokado: 50 TL

Dolmalık yaprak: 700 TL

Kolakas: 100 TL

