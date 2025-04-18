Kıbrıs ayakta

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral’ın, Başbakan Ünal Üstel aleyhindeki kısa açıklaması ülke gündeminde bomba etkisi yaptı. Başbakan Üstel için ‘Boşbakan’ ifadesini kullanan ve Rumculuk suçlamasında bulunan Saral’a çok sayıda vatandaşın yanı sıra sağ ve sol parti yetkililerinden ve milletvekillerinden tepki geldi.

Tepkiler sonrasında Oktay Saral özür anlamına gelen ikinci bir açıklama yaparken, görevden alınıp, alınmayacağı merak konusu oldu. Son zamanlarda türban gerilimiyle başlayan tartışmaların hemen her gün bir başka tartışma konusuyla sürdürülmesi, sağduyu sahibi herkesi endişeye düşürdü.

İki satır tweet ortalığı karıştırdı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral dün x hesabından Başbakan Ünal Üstel’i hedef alan bir paylaşım yatı.

Saral, Üstel'in, öğretmenlere hakaret eden Hamitköy İmamı'nın görevden alındığını açıkladığı Meclis konuşmasına ilişkin, "Boşbakan, boş konuştu" yorumunu yaptı.

Saral, ilk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“ KKTC'nin Boşbakanı,hoş konuşmamış boş konuşmuş. İmam efendi, başörtüsü düşmanlığı mı yapmalıymış... Yazık çok yazık, şu Kıbrıs'ı bir türlü Rum'luktan kurtaramadık.”

İkincisinde isim vermeden af diledi

Saral, Üstel’i hedef alan sosyal medya paylaşımı nedeniyle gelen yoğun tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaptı. Saral ikinci paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

“KKTC’nin her zaman destekçisiyiz ve her daim yanındayız.

“Fakat sözlerim, ne yazık ki hala özgürlüğü sadece kendi inançlarına göre uygulayan zihniyete. Hala başörtülü kızlarımızı ayrıştırıp, ötekileştirenlere. Hala Rum zihniyetini benimseyip, Müslümanlığı hor görüp, Müslümanlara karşı olmaya çalışanlara. Ve maalesef ki son zamanlarda bunlara sıkça şahit oluyoruz. İfade ettiğim şeyler KKTC’nin genellemesi elbette ki değil. Paylaşımımda yazdıklarımdan dolayı kalbi kırılan, üstüne alınan kardeşlerimden af diliyorum.”

Büyük tepki topladı

Saral’ın Üstel’e ve Kıbrıslı Türklere yönelik açıklamaları hem siyasilerden hem de toplumun neredeyse her kesiminden tepki gördü. Saral’ın ifadeleri, sadece KKTC Başbakanı’na yönelik değil, Kıbrıs Türk halkının iradesine ve devlet kurumlarına karşı da saygısızlık olarak değerlendirildi. Kıbrıslı Türkler, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlarda Saral’a karşı sert yanıtlar verirken, Başbakana sahip çıktı.

Bakanlar, bazı sendikalar Üstel’e destek belirtti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gargiyanoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekili Sunat Atun, UBP Milletvekili, eski Maliye Bakanı Alişan Şan, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Baf Türk Birliği, Kıbrıs Türk Memur-Sen (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), bazı dernek, kurum ve kuruluşlar açıklama yaparak tepkilerini ortaya koydu.