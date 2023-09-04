Yüzde 48,81 artış olacak

Türkiye’de en düşük memur maaşı 1 Ocak 2024'te yüzde 46,81'lik artışla 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükselecek. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), memurlara yapılacak zamla, en düşük memur maaşının 1 Ocak 2024'teki yüzde 46,81'lik artışla 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükseleceğini bildirdi. Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca belirlenen 2024-2025'i kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme Kararları'nı yazılı açıklamayla duyurdu. Buna göre, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde, 2024 için yapılacak yüzde 15+10'luk zamla yıllık kümülatif yüzde 26,50, 2025 için yapılacak yüzde 6+5'lik zamla yıllık kümülatif yüzde 11,30'luk artış yaşanacak. İki yıllık zam oranı, enflasyon farkı hariç, kümülatif yüzde 40,79 olacak. Memur ve memur emeklilerine, 2024 ve 2025'teki zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkı zammı yapılacak.

İkramiye tutarı da yükselecek

Evli ve iki çocuklu memur baz alınarak yapılan hesaplamaya göre en düşük maaş, öngörülen yüzde 15'lik zam, enflasyon farkı, toplu sözleşme ikramiyesi ve aile yardımıyla 1 Ocak 2024'te yüzde 46,81 artarak 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükselecek. 399 sayılı KHK'ye tabi personelin ücret tavanı 2024'ün ilk 6 ayında 32 bin 87 lira 81 kuruşa, ikinci 6 ayda 35 bin 296 lira 59 kuruşa, 2025'in ilk 6 ayında 37 bin 414 lira 39 kuruşa ve ikinci 6 ayda 39 bin 285 lira 11 kuruşa yükseltilecek. Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik tutarların güncel koşullar çerçevesinde yeniden belirlenmesine yönelik çalışma yapılacak. Veteriner hekim kadro ve pozisyonlarında bulunanların maaşlarına 699 lira 53 kuruş (10 puan), peyzaj mimarı ve iç mimar ünvanlı sözleşmeli personele, fiilen çalıştıkları her gün için 251 lira 83 kuruş ek ücret ödemesi yapılacak. Bu ödeme üç ayda 5 bin 36 lira 63 kuruşu aşamayacak. Sıra tahsisli konutlara ilişkin belirlenen beş yıllık oturma süresi engelli kamu görevlileri için 6 yıl olarak uygulanacak. Sendikalı çalışanlar için geçerli Toplu Sözleşme ikramiyesi aylık ödenecek. İkramiye tutarı aylık 360,08 liradan 520,60 liraya yükseltilecek, 6 aylık zam dönemlerinde aynı oranda artırılacak. Aile bütçesi artırılacak, eşi çalışmayan kamu görevlisine her ay 1673 lira 72 kuruş aile yardımı ödenecek.