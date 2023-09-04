ELAM’ı devlet koruyor

Limasol’da geçtiğimiz Cuma akşamı, mülteci sorununu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteride çıkan olayların ardından yaşanan gelişmeler Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Medyanın bir bölümü, ELAM mensubu maskeli saldırganların bazı güçler tarafından korunduğunu, Rum polisinin olaylar karşısında seyirci kaldığını belirtti.

Alithia gazetesi “Toplantı Üstüne Toplantı Ama Sonuç Sıfır” başlıklı haberinde ilk önce Baf’a bağlı Hloraka’da daha sonra Limasol’da yaşanan olaylar üzerinde Rum Başkanlığı’nda toplantı üstüne toplantı yapıldığını ancak herhangi bir sonuca varılamadığını yazdı.

Rum Yönetimi’nin yaşanan olaylarla baş etmekte zorluklar yaşadığını yazan gazete, polisin bir kez daha hiç kimseyi koruyamadığını ve ortalığı dağıtan, yakan ve saldıran maskelilerin olaylarını önleyemediğini belirtti.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında tüm yetkili ve ilgili birimlerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Gazete toplantı sırasında Hristodulidis’in, Limasol’daki olanlar konusunda hissettiği utancı saklamaya çalışmadığını yazdı.

Limasol Belediye Başkanı

Alithia gazetesi bir başka haberinde Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis’in açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Nikolaidis, modern bir şehrin kuşatma altında olmasına izin verilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Nikolaidis, geçtiğimiz Cuma günü mülteci sorununu protesto etmek için gerçekleştirilen yürüyüş sırasında çıkan olayları kınayarak devletin ilgili birimlerinin kamu güvenliğini, kamu düzenini, can güvenliğini düzenini korumaya borçlu olduklarını ifade etti.

Nikolaidis açıklamasında ayrıca etkili tedbirlerin alınmaması durumunda olayların daha da tehlikeli ve kontrol edilemez hale geleceği yönünde de uyarıda bulundu.

Partilerden kınama

Alithia gazetesine göre Rum Meclis ve DİSİ Başkanı Anna Dimitriu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada olayları kınarken olaylar sırasında düzeni koruması gerekenlere de sorumluluk yükledi.

Düzenin sağlanamamasının soru işaretlerine neden olduğunu söyleyen Dimitriu, kamu oyu önündeki söylemleri ve faaliyetleriyle, yabancı düşmanlığını, ırkçılığı, suçsuz insanlara karşı şiddet kullanımını körükleyenlerin de bu olaylarda büyük sorumluluk taşıdığını ifade etti.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Limasol’daki ırkçı kıyının(pogrom) devlet ve ülke için bir utanç olduğunu ayrıca olayların, ülkenin kara sayfalarına yazılacağını söyledi.

Habere göre DİKO, EDEK, Ekologlar ve Vatandaşlar İş Birliği de birer açıklama yaparak olayları kınadılar ve olaylarla ilgili sorumluların tespit edilmesini talep ettiler.

Partiler olayların önlenmesi için ek tedbirlerin alınması gerektiğini de vurguladı.

Uyuyan yabancıya saldırdılar

Alithia gazetesi başka bir haberinde, Limasol’daki olaylar sırasında maskeli kişilerin, Limasol’daki bir mağaza dışında uyuyan evsiz bir yabancıya saldırdıkları ve dövdüklerini gösteren, sosyal medyada dolaşan videoya ilişkin fotoğrafı paylaştı.

Habere göre videoda, maskeli kişilerin, ilk önce yabancı asıllı evsiz kişiye fiziksel saldırıda bulunduğu ardından ise bu kişiyi mağazadan uzaklaştırarak binayı yakmak için mağaza önüne patlayıcı koydukları görülüyor.

Marketi yağmaladılar

Alithia gazetesi Limasol’da bir mini market sahibi, 4 çocuk annesi kadının yaşadıklarının sarsıcı olduğunu yazdı.

Maskeli kişilerin, kapalı olan mini marketin kapısını demir sopalarla kırarak içeri girdiğini, para çaldığını ve markette zarara yol açtığını yazan gazete mini marketin daha sonra ateşe verildiğini belirtti.

Haberde, markette binlerce Euro değerinde zarar meydana gelirken tüm hasılatın da çalındığı ifade edildi.



Polis seyirci

Öte yandan Politis gazetesi “Polis Seyirci ve Plan Sadece Kâğıt Üstünde-Limasol Holiganların Eline Teslim Edildi-Hükümet Tarafından Başarısızlık Kabul Edildi” başlıklı haberinde Limasol’da yaşanan olaylara geniş bir şekilde yer verirken Rum Başkanlığı’nda dün sabah düzenlenen toplantıda polis tarafından uygulanan operasyon planının başarısız olduğunun kabul edildiğini yazdı.

AKEL’den etkinlik

Haravgi gazetesi AKEL’in bu akşam saat 19.00’da Limasol’daki “Dikitiriu” Meydanında, Limasol ve Baf’ta yaşana faşist kıyına karşı bir etkinlik düzenleyeceğini yazdı.