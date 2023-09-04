Yabancıların tercihi küçük araçlar

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın ‘parlayan yıldızı’ olarak isim yapan İskele bölgesinin yanı sıra Girne’deki mülk satışlarının artması, oto galerinin satışlarını da olumlu yönde etkiledi. İkinci el araç satışı yapan galericiler, yabancıların daha çok küçük arabalara ilgi gösterdiğini, fiyat ortalamasının 10 bin Sterlin olduğunu söyledi.

Özellikle Rus, İran ve İsrail vatandaşlarının kuzeyden konut aldığını belirten galericiler, Covid-19 döneminde yaşanan durgunluğun geride kaldığını belirterek, yabancılar sayesinde satışların arttığını söyledi. Diyalog’a konuşan galericiler, Türk lirası faizlerinin yükselmesi nedeniyle yerlilerin ‘araba yenileme’ konusunda eskisi kadar cesaretli olamadığını kaydetti.

Ne dediler?...

Zekai Türkalp (Osmanlızade Otomotiv)

“Şu anda ikinci el plakalı veya plakasız araç satışları daha yoğun…Türkiye, Rusya ve İran’dan gelen nüfus sayesinde satışlar iyi gidiyor. Genelde en fazla satılan arabalar Japon arabalarıdır. Ancak prestijli arabalara ilgi gösterenler de vardır.

En ekonomik araçlar motor gücü 1.2-1.5’e kadar olanlardır. Bu araçları fiyatı 10 bin ile 13 bin Sterlin aralığındadır. 2018-2020 model 2-3 yaşında 1800 CC araçlar ise 13-15 bin Sterlin civarlarındadır.

Galerimizde ikinci el olarak satışta olan en pahalı aracımız Land Cruiser’dir ve fiyatı 100-150 bin Sterlin aralığındadır. İkinci el araç alacak olan vatandaşlara tavsiyem güvenilir yerlerden araç seçmeleri ve baktırarak almalarıdır. Ayrıca garantisini karşılayabilecek firmalardan araçlarını almaları daha doğru olacaktır.

Sektördeki sıkıntılar

Sektördeki sıkıntılarımızın başında dövizin durağan olmaması geliyor. Araçların yurt dışından ithal gelmesi nedeniyle sürekli değişken fiyatlar olması buna bağlı olarak da satışların etkilenmesi en büyük sorunumuzdur.”

Hasan Üçöz (Üçöz Motors)

“Coronavirüs sürecinde iki yıl satış olmadı ancak şu anda yaptığımız satışlarla o iki yıllık boşluğu dolduruyoruz. Ülkeye gelen, özellikle İskele ve Mağusa bölgelerine rağbet eden yabancı nüfusun araç satışlarının artmasında etkisi vardır. Bugün en ekonomik araç Suzuki Alto’dur. İkinci el plakalı 5 bin, plakasız olanı ise 2019 modeller ise 6 bin 500 Sterlin bandındadır. 1800 cc altında olan ve 2-3 yılık araçlar Nissan March gibi 9 bin 500 bandından başlıyor ve aracın özelliklerine ve donanımına göre fiyatlar değişiyor. Bir de Toyota modeller var ve 10 bin Sterlin bandından başlayıp özelliklerine ve donanımına göre fiyat değişiklik gösteriyor.

Alman araçları en pahalı araçlardır ve 30-35 bin Sterlin bandında satışa sunuluyor. Sektördeki en önemli sorun aşırı derecede galeri olmasıdır. Bizi etkileyen durumlar navlun fiyatlarının Covid’den sonra artmasıdır. Maliyetlerin artması fiyatlarımızın yükselmesine ve satışların azalmasına neden oluyor. İkinci el araç alacak olan kişilere araçlarını alırken mekanik ve kaporta durumlarını göstererek almalarını tavsiye ederim.”