Mihail’in de başı yandı

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren 26 yaşındaki Kamerun uyruklu Nelly Diana Likiıng, 6 aylık bebeğiyle birlikte Kıbrıslı Rum Mihail Gavrill’in aracına gizlenerek, Güney Kıbrıs’a gitmeye çalıştı. Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan kuzeyden güneye geçmeye çalışan Gavrill’in aracında arama yapılınca anne ile bebeği arka koltukta gizlenmiş bir şekilde tespit edildi.

Polis, bebeği Sosyal Hizmetler Dairesi’ne emanet ederken, Nelly Diana Likiıng ile Mihail Gavrill dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede söz hakkı alan Gavrill, tek amacının kadına yardım etmek olduğunu söyledi.

Duruşmada olguları aktaran polis, 3 Eylül 2023 tarihinde saat 02.30 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak isteyen Kıbrıslı Rum Mihail Gavrill’in kullanımında bulunan KBN 211 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada aracın arka koltuğuna saklanarak güneye geçmeye çalışan Kamerunlu Nelly Diana Likiıng ile 6 aylık bebeğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Mihail Gavrill ile Nelly Diana Likiıng’in gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

278 gündür kaçak

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Nelly Diana Likiıng’in 30 Eylül 2022 tarihinden beri toplam 278 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının bebeğinin Sosyal Hizmetler Dairesine emanet edildiğini belirtti. Polis memuru, KKTC topraklarından izinsiz olarak güneye gitmeye çalışan Nelly Diana Likiıng ile suça ortak olan Mihail Gavrill’in 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Kötü niyetim yoktu

Polisin ardından söz alan Mihail Gavrill kötü bir niyeti olmadığını, sadece güneye geçmek isteyen kadına yardımcı olmak istediğini söyledi.

Mahkeme, Mihail Gavrill’in 2 gün süreyle polis hücresinde, Nelly Diana Likiıng’in ise bebeğiyle birlikte uygun bir öğrenci yurdunda polis gözetiminde kalmasına emir verdi.