Ülkeye giriş kaydı yok

Yurt dışına çıkış yapmak için sabah saat 06.00’da Ercan Havaalanı’na giden Singapur uyruklu Nilipul Kuranege, işlem yaptırmak isteyince yakayı ele verdi.

KKTC’ye yasal giriş kaydı olmayan zanlının, Ercan’a gitmeden birkaç saat önce kaçak bir şekilde Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiği anlaşıldı.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, 2 Eylül 2023 tarihinde saat 06.00 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isteyen zanlının KKTC’ye yasal girişinin olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde 2 Eylül 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısı civarından kaçak bir şekilde Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturma başlatıldığını, zanlının beyanlarının doğru olup olmadığını araştırılacaklarını, ayrıca incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.