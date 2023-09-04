Vay uyanık vay

Lefke'de bir inşaat mühendisi adına 17 bin Sterlin tutarında çek yazıp, bir şahsa verdiği iddia edilen Amir Javed ülkeye giriş yaparken, yakalandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru, Bağlıköy’de yaşayan inşaat mühendisi B.B.’nin 27 Temmuz 2023 tarihinde Lefke Polis Karakoluna yaptığı şikayette, 25 Temmuz’da F.D.’nin telefonla arayıp, elinde kendisine ait HSBC Bankası adına 17 bin 70 Sterlin tutarında çek olduğunu söylediğini anlattı. Polis, B.B.’nin çekin üzerindeki hesap numarasının kendisine ait olduğunu ancak söz konusu bankanın 10 yıl önce kapandığını ve çeki kendisinin yazmadığını anlatarak, şikayetçi olduğunu açıkladı.

Polis, aynı tarihte F.D.’de bulunan çekin emare alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada söz konusu çeki Amir Javed’in F.D.’ye verdiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis, aranan şahıs ilan edilen zanlının 2 Eylül 2023 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken, yakalandığını söyledi.

Polis memuru, yapılan soruşturma ve araştırma sonucunda zanlının suç ortağı olduğu yönünde bilgi temin edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve aranmakta olan emarelere müdahale edebileceğinden bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.