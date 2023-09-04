Suriyeliler, kuzeye kaçmaya başladı

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’ta mültecilere yönelik saldırılar artarken, Suriyeliler Kuzey Kıbrıs’a kaçmaya başladı.

Gazimağusa’ya bağlı İncirlik köyünde yaya gezerken şüpheli görülen 3 Suriyeli, vatandaşların ihbarı üzerine yakalandı.

Polis karakoluna götürülen 3 zanlı ilk etapta yalan söyledi. Türkiye’nin Mersin ilinden 19 kişi olarak geldiklerini ve kaybolduklarını söyleyen zanlıların eşyaları aranınca Güney Kıbrıs’a ait belgeler tespit edildi.

Yalan söyledikleri ortaya çıkan zanlılar, ülkelerine geri dönmek istediklerini ancak Rum yönetiminin kendilerini Beşar Esat’ın kontrolündeki bölgeye göndermeye kalkıştığını, İdlib’e gitmek için KKTC’ye kaçtıklarını anlattı.

Polisteki sorguları tamamlanan zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Gazimağusa Adli Şube’de görevli polis memuru, 2 Eylül 2023 tarihinde gece saat 23.00 sıralarında İncirli köyü içerisinde yaya olarak gezen zanlıların bölge halkı tarafından şüpheli görülerek, durumun kendilerine bildirildiğini söyledi.

Polis, olay yerine gidildiğini, zanlıların köy içerisinde tespit edilerek, yakalandıklarını belirtti. Polis, gözaltına alınan zanlıların ifadelerinde Mersin’den tekneyle 19 kişi geldiklerini ve kaybolduklarını beyan ettiğini açıkladı.

9 yıl güneyde yaşadılar

Polis memuru, ancak zanlıların eşyalarının arandığını, Güney Kıbrıs'ın Rum Yönetimiyle ilgili resmi belgeler ve bazı eşyalar bulunduğunu ifade etti.

Polis, tekrar sorgulanan zanlıların, 9 yıl önce Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giderek sığınmacı olduklarını ancak Rum yönetiminin kendilerini ülkelerine göndermediğini, bu nedenle KKTC’den geçiş yapmak için yasa dışı yollarla ülkeye geldiklerini anlattıklarını söyledi. Polis, zanlıların şimdiye kadar ülkeye yasal herhangi bir girişlerinin olmadığını açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.